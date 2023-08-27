محلل رياضي: لاعب واحد قادر على تعويض رحيل محمد صلاح عن ليفربول

الأحد 27 أغسطس-آب 2023 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-وكالات

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علق نجم ليفربول السابق والمحلل الرياضي الحالي، داني ميرفي، على أنباء إمكانية رحيل النجم المصري محمد صلاح عن "الريدز" إلى اتحاد جدة السعودي، خلال الانتقالات الصيفية الحالية.

ويرتبط صلاح بالانتقال لنادي اتحاد جدة بل وأكدت قنوات الرياضية السعودية، في وقت سابق، أن مواجهة ليفربول ضد نيوكاسل المقررة مساء اليوم الأحد في قمة المرحلة الثالثة من الدوري الإنجليزي، ستكون الأخيرة للنجم المصري بقميص "الريدز".

وزعمت تقارير أخرى، أن اتحاد جدة رصد 300 مليون يورو لضم صلاح منها 100 مليون يورو يحصل عليها ليفربول مقابل موافقته على رحيل نجمه فيما سيتقاضى الدولي المصري راتبا سنويا يفوق الـ200 مليون يورو في الموسم الواحد

وفي هذا الصدد، قال ميرفي في تصريحات أبرزتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "إذا كان صلاح مصمما حقا على الانتقال إلى الاتحاد، فلا أعتقد أنه من المنطقي أن يرفض ليفربول عرضا بقيمة 100 مليون يورو للاعب يبلغ من العمر 31 عاما والذي لن يكون سعيدا بالبقاء".

وتابع: "(مدرب ليفربول) يورغن كلوب يشبه بيب غوارديولا (مدرب مانشستر سيتي)، فهما يعتبران النادي أكبر من أي لاعب، ولا يريدان إجبار أي شخص على البقاء".

وواصل: "لكن على أرض الملعب، سيكون ذلك (رحيل صلاح) بمثابة ضربة قوية لليفربول، خاصة على المدى القصير. صلاح لديه تاريخ في تسجيل الكثير من الأهداف، والأهداف المهمة أيضا".

وأكمل ميرفي: "لن يتمكن ليفربول من تعويض رحيل محمد صلاح وتأثيره بين عشية وضحاها، إلا إذا صدم الجميع ونجح في التعاقد مع كيليان مبابي" المرتبط بدوره بمغادرة فريقه باريس سان جيرمان.