توقيت مباراة الأولمبي اليمني مع نظيره العراقي

الأحد 27 أغسطس-آب 2023 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-تغطية خاصة

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يواجه المنتخب اليمني الأولمبي نظيره منتحب العراق في البصرة غدا الإثنين، ضمن معسكر تدريبي للمنتخب استعدادا للتصفيات الآسيوية المقررة في فيتنام سبتمبر المقبل.

وقال الاتحاد اليمني لكرة القدم، إن بعثة منتخب اليمن الأولمبي، توجهت مساء الجمعة الماضية، من القاهرة نحو الأراضي العراقية، لإقامة معسكر تدريبي ومواجهة أصحاب الأرض الاثنين المقبل 28 أغسطس الجاري.

وخسر الاولمبي اليمني مباراة ودية في مصر مع اولمبي النادي الأهلي 2-1 ، الاسبوع الماضي.

وعقد في فندق المنينيوم بمدينة البصرة العراقية، اليوم الاحد الأجتماع الفني والتنسيقي للقاء الودي الذي سيجمع منتخب اليمن الأولمبي بنظيره منتخب العراق الأولمبي الساعة السادسة من مساء غدا الأثنين على استاد جذع النخلة.

وفي الأجتماع الذي ترأسه علي جبار نائب رئيس رئيس الإتحاد العراقي رئيس اللجنة المنظمة للقاء تقرر ان يلعب منتخبنا اللقاء بالتيشرت الأحمر والشورت الأبيض والجوارب السوداء بينما يرتدي حارس منتخبنا الزي الأصفر الكامل، بينما يرتدي المنتخب العراقي الزي الأخضر الكامل.

كما تقرر ان تكون المباراة مفتوحة امام الجماهير والقنوات الفضائية الراغبة بنقل اللقاء.

يقود اللقاء طاقم تحكيم عراقي دولي مكون من سالم عامر حكم ساحة وجهاد عطيه مساعد اول وحسين فلاح مساعد ثاني ومحمد سلمان حكم رابع.

وكان مدرب منتخب اليمن، التشيكي ميروسلاف سكوب، أعلن عن قائمة اللاعبين المغادرين إلى مدينة البصرة، والتي ضمت 25 لاعبا.

ووفقا للاتحاد، فإن القائمة ضمت كل من "بسام فريد، عبدالله السعدي، لؤي عطية، محمد الغيلي، محمد البتول، عبدالله الدقين، علي الدقين، هشام بلابل، محمد ناجي، علاء عوشه، أسامة الصياد، محمد العمودي، زكريا طفطوف، قاسم الشرفي، الخضر الدوح، أحمد الوجية، حمزة الصرابي، أنور الطريقي، هيثم السلامي كما ضمت القائمة، كل من صقر الحربي، أحمد ماهر، حمزة محروس، مازن الزعرور، فيصل معروفي، حمزة حنش.

وتنتظر المنتخب مشاركة في سبتمبر المقبل، في التصفيات الآسيوية، ومن المقرر أن يغادر مدينة البصرة إلى فيتنام لخوض المنافسة في مجموعته التي تضم فيتنام وسنغافورة وغوام.