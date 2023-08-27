ناشط اعلامي: تلقيت تهديد ''وضيع'' بإستهداف ابنائي وعائلتي آخر مباراة للنجم محمد صلاح مع ليفربول الليلة وصفقة سعودية كبيرة تنتظره نحو 2 مليون و 500 ألف طالب وطالبة يبدأون العام الدراسي الجديد آدم.. نجل أسطورة الملاكمة نسيم حميد يفرح كل اليمنيين ويفوز بـ ''الضربة القاضية'' اشتعال أعنف المعارك واشدها ضراوة وانفجارات قوية تهز الخرطوم ومحيط القصر والقيادة العامة للجيش رئيس أوكرانيا يعلن مشاركة 20 دولة باتفاق يمنح ضمانات أمنية لأوكرانيا.. وتقدم للجيش في الجنوب فيديو غريب لقائد فاغنر يتحدث عن تفجر طائرته.. هل ما زال حياً موسكو تحرق كييف بالصواريخ.. وحرب المسيرات يشتعل من جديد ناسا تكشف عن تفاصيل طائرة أسرع من الصوت وسرعتها ضعف سرعة الكونكورد نجل الملاكم نسيم حميد يفوز على منافسة التشيكي فوتشيك هردي بالضربة القاضية تفاصيل..
قال ناشط إعلامي انه تلقى لتهديدات من قبل مليشيا الحوثي بمحافظة إب، في ظل عمليات قمع وتنكيل تطال الناشطين والصحفيين بمناطق سيطرة مليشيا الحوثي.
وكتب الناشط الإعلامي إبراهيم عسقين على منصة "إكس"، "التهديد اللعين باستهداف أولادي او أحد اقاربي مقابل الصمت عمل جبان وانحدار اخلاقي وضيع".
وأضاف : "لم ولن نحدث أنفسنا مجرد الحديث أن نواجه خصومنا السياسيين وأقصد الحوثيين بالذات باستهداف أولادهم أو إخوانهم الذين يعيش البعض منهم أو يعمل في مناطق غير مناطقهم سواء في الداخل أو حتى الخارج".
وأشار إلى أن من يهدد خصمه باستهداف الأبناء ليس سوى جبان وضعيف
وزاد قائلا:" جماعة إرهابية وانحدار لا اخلاقي للكثير من منتسبيها".