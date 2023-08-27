ناشط اعلامي: تلقيت تهديد ''وضيع'' بإستهداف ابنائي وعائلتي

الأحد 27 أغسطس-آب 2023 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-متابعات

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قال ناشط إعلامي انه تلقى لتهديدات من قبل مليشيا الحوثي بمحافظة إب، في ظل عمليات قمع وتنكيل تطال الناشطين والصحفيين بمناطق سيطرة مليشيا الحوثي.

وكتب الناشط الإعلامي إبراهيم عسقين على منصة "إكس"، "التهديد اللعين باستهداف أولادي او أحد اقاربي مقابل الصمت عمل جبان وانحدار اخلاقي وضيع".

وأضاف : "لم ولن نحدث أنفسنا مجرد الحديث أن نواجه خصومنا السياسيين وأقصد الحوثيين بالذات باستهداف أولادهم أو إخوانهم الذين يعيش البعض منهم أو يعمل في مناطق غير مناطقهم سواء في الداخل أو حتى الخارج".

وأشار إلى أن من يهدد خصمه باستهداف الأبناء ليس سوى جبان وضعيف

وزاد قائلا:" جماعة إرهابية وانحدار لا اخلاقي للكثير من منتسبيها".