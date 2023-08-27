ناشط اعلامي: تلقيت تهديد ''وضيع'' بإستهداف ابنائي وعائلتي آخر مباراة للنجم محمد صلاح مع ليفربول الليلة وصفقة سعودية كبيرة تنتظره نحو 2 مليون و 500 ألف طالب وطالبة يبدأون العام الدراسي الجديد آدم.. نجل أسطورة الملاكمة نسيم حميد يفرح كل اليمنيين ويفوز بـ ''الضربة القاضية'' اشتعال أعنف المعارك واشدها ضراوة وانفجارات قوية تهز الخرطوم ومحيط القصر والقيادة العامة للجيش رئيس أوكرانيا يعلن مشاركة 20 دولة باتفاق يمنح ضمانات أمنية لأوكرانيا.. وتقدم للجيش في الجنوب فيديو غريب لقائد فاغنر يتحدث عن تفجر طائرته.. هل ما زال حياً موسكو تحرق كييف بالصواريخ.. وحرب المسيرات يشتعل من جديد ناسا تكشف عن تفاصيل طائرة أسرع من الصوت وسرعتها ضعف سرعة الكونكورد نجل الملاكم نسيم حميد يفوز على منافسة التشيكي فوتشيك هردي بالضربة القاضية تفاصيل..
كشفت القنوات الرياضية السعودية، أن الدولي المصري محمد صلاح المحترف في صفوف نادي ليفربول، بات قريبا جدا من الرحيل عن النادي الإنجليزي من أجل الانتقال للدوري السعودي.
وقال مقدم برنامج "الديوانية" في القنوات الرياضية السعودية: "مصادر الديوانية تؤكد أن محمد صلاح سيخوض آخر مباراة له مع ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد (يوم الأحد)، بعدها سيتوجه إلى دبي لإجراء الكشف الطبي تمهيدا لانضمامه لنادي الاتحاد السعودي".
وأضاف: "صفقة كبيرة ومنتظرة للعميد لتقوية صفوفه وأيضا مشاركة ستكون فعالة في كأس العالم للأندية".
ومن جانبه، أكد الصحفي الإيطالي رودي غاليتي المتخصص في أخبار انتقالات اللاعبين، أن صلاح أبلغ مسؤولي ليفربول برغبته في الانضمام إلى الاتحاد لبدء تجربة جديدة في الدوري السعودي للمحترفين.
وأضاف عبر حسابه على منصة "إكس": "القرار النهائي متروك لإدارة ليفربول والمدرب الألماني يورغن كلوب".
وانتشرت أنباء قبل أيام أفادت بأن صلاح قد يترك ملعب "آنفيلد" ليحذو حذو زملائه السابقين في ليفربول، فابينيو وجوردان هندرسون وروبرتو فيرمينو، الذين انتقلوا للعب في الدوري السعودي مع لاتحاد والاتفاق والأهلي تواليا.
ولكن كلوب كذب حينها هذه الأنباء وشدد على رفضه رحيل صلاح عن صفوف فريقه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وأكد أن النجم المصري ليس للبيع.
وكان صلاح، انضم إلى صفوف ليفربول عام 2017، وجدد عقده مع النادي لثلاث سنوات إضافية الصيف الماضي، حيث يستمر حتى 30 يونيو 2025.
يذكر أن الدوري السعودي، يستقطب بعض أكبر الأسماء في عالم كرة القدم منذ انضمام النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الحائز على جائزة الكرة الذهبية خمس مرات في يناير الماضي، حيث التحق به الفرنسي كريم بنزيما، أفضل لاعب في العالم للعام الماضي، ومواطنه، نغولو كانتي، والجزائري رياض محرز، والبرتغالي روبن نيفيش، والبرازيلي نيمار وغيرهم.