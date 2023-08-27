نحو 2 مليون و 500 ألف طالب وطالبة يبدأون العام الدراسي الجديد

الأحد 27 أغسطس-آب 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-عدن

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دشن وزير التربية والتعليم طارق العكبري، اليوم الاحد بالعاصمة المؤقتة عدن، العام الدراسي الجديد للتعليم الأساسي والثانوي 2023/2024 وفقا للتقويم الوزاري.

وخلال التدشين اطلع الوزير على سير العملية التعليمية ومدى الانضباط في ثانوية البيحاني النموذجية للبنين بمديرية صيرة.. مشيدا بكوادر ومنتسبي القطاع التعليمي وجهودهم في ظل الظروف الاستثنائية الصعبة التي يمر بها الوطن، مؤكدا على استشعار قيادة الوزارة لمعاناة المعلمين وحقوقهم والمتابعة المستمرة لها.

ويبلغ إجمالي الطلاب الدارسين لهذا العام نحو 2 مليون 500 ألف طالب وطالبة في التعليم الأساسي والثانوي في عموم المحافظات.

ويبدأ انطلاق العام الدراسي الجديد بالتزامن مع حملة العودة للمدارس التي استهدفت المحافظات من خلال توزيع الحقائب المدرسية للطلاب من الصفوف الأولى وحتى السادس أساسي.