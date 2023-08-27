آدم.. نجل أسطورة الملاكمة نسيم حميد يفرح كل اليمنيين ويفوز بـ ''الضربة القاضية''

الأحد 27 أغسطس-آب 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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فاز الملاكم اليمني البريطاني آدم نسيم حميد كشميم، السبت، على منافسة التشيكي فوتشيك هردي في أول نزال لنجل الملاكم اليمني الأسطورة نسيم حميد.

وفاز أدم على منافسة بالضربة القاضية في الجولة الأولى وفقا لوسائل إعلام بريطانية نقلت النزال.

وخاض "آدم نسيم حميد كشميم"، البالغ من العمر 22 عامًا، أول نزال عالمي شرس في مسيرته الرياضية، ضد التشيكي فوتك هردي، على حلبة الأرينا، في بولندا.

ويعد الأب نسيم حميد ملاكماً محترفاً سابقاً نافس منذ العام 1992م حتى 2002، وخاض 37 نزالاً فاز في 36 غالبيتها بالضربة القاضية فيما تلقى خسارة واحدة فقط بالنقاط في مشواره الرياضي.