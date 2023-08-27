رئيس أوكرانيا يعلن مشاركة 20 دولة باتفاق يمنح ضمانات أمنية لأوكرانيا.. وتقدم للجيش في الجنوب

الأحد 27 أغسطس-آب 2023 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

عدد القراءات 228

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن عشرين دولة من الدول الديمقراطية الغنية، قررت الانضمام إلى اتفاق يقدم ضمانات أمنية لأوكرانيا.

وصرح زيلينسكي قائلا "انضمت أكثر من 20 دولة بالفعل إلى إعلان مجموعة السبع بشأن الضمانات الأمنية لأوكرانيا.

يواصل فريقنا العمل. الآن هناك ما يقرب من 30 في المجموع، بما في ذلك مجموعة السبع. سيكون هناك المزيد.

لقد بدأنا المفاوضات مع كندا بشأن وثيقة ثنائية بشأن الضمانات الأمنية. لقد بدأنا في وقت سابق (المفاوضات) مع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة. وهذا سيعطي أوكرانيا المزيد من الفرص".

ميدانياً، أعلنت القوات الجوية الأوكرانية مقتل ثلاثة طيارين بعد اصطدام طائرتين للتدريب من طراز إل-39 غربي العاصمة كييف.

وأكدت القوات الجوية أنهه فتحت تحقيقا في ملابسات الحادث، وسيمثل فقدان الطيارين الثلاثة ضربة لأوكرانيا التي توشك على بذل جهود ضخمة لتدريب طواقمها الجوية بسرعة على استخدام الطائرات المقاتلة من طراز إف-16.

وبالموازاة قال قائد عسكري أوكراني إن القوات الأوكرانية تعتقد أنها اخترقت أصعب خطوط الدفاع الروسية في جنوب البلاد وستتمكن الآن من التقدم بسرعة أكبر.

وشنت أوكرانيا هجوماً مضاداً في يونيو الماضي، ولكن خطوط الدفاع الروسية التي تتمتع بجاهزية عالية ومدعومة بحقول ألغام أبطأت تقدم القوات الأوكرانية جنوباً نحو بحر آزوف.

وكانت القوات الأوكرانية قالت يوم الأربعاء إنها رفعت علم البلاد في قرية روبوتين بمنطقة زابوريجيا في الجنوب، على بعد نحو عشرة كيلومترات إلى الجنوب من بلدة أوريخيف الواقعة على خط المواجهة. وقال القائد الذي كان على رأس بعض القوات إلى روبوتين ويستخدم الاسم المستعار "سكالا" في حديث مع وكالة "رويترز": "لن نتوقف عند هذا الحد".

وأضاف: "بعد ذلك لدينا بلدة بيرديانسك، ثم المزيد. أوضحت لقواتي قبل ذلك أن هدفنا ليس روبوتين، هدفنا هو بحر آزوف".

وتبعد روبوتين نحو مئة كيلومتر عن ميناء بيرديانسك على ساحل بحر آزوف وتبعد 85 كيلومتراً عن مدينة ميليتوبول الاستراتيجية.

وتسيطر القوات الروسية على كلا المنطقتين. ولم تؤكد موسكو أن أوكرانيا تقدمت إلى روبوتين. وقال سكالا: "عبرنا الطرق الرئيسية الملغومة. وصلنا إلى تلك الخطوط حيث يمكننا التقدم للأمام.

أنا متأكد من أننا سنتقدم بشكل أسرع من هنا".

وأضاف أن القوات الأوكرانية دخلت الآن مناطق لا توجد فيها سوى مجموعات "لوجستية روسية"، وأوضح أنه لا يتوقع أن يكون اختراق الدفاعات الروسية صعباً هناك.

الجيش الأوكراني في محيط روبوتين الجيش الأوكراني في محيط روبوتين مقتل شخصين في خاركيف وفي آخر التطورات الميدانية، أعلن القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، أن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية أكثر من 60 مرة خلال اليوم السبت.

وكتب بوشيلين على تطبيق تليغرام: "سجلنا 60 قصفا، تم إطلاق 203 ذخائر من المدفعية عيار 122 مم، والمدفعية عيار 152 و155 مم، من بينها ذخائر عنقودية". وأكد بوشيلين أن "العدو قصف اليوم أحياء بيتروفسكي، وكويبيشيفسكي، وكييفسكي في دونيتسك وغورلوفكا وفيليكونوفوسيلكوفسكي. أصيبت ثلاث سيدات في دونيتسك، حالتهم متوسطة".

وأشار بوشيلين إلى إصابة رجل وامرأة في بلدة يفغينوفكا بفيليكونوفوسيلوفسكي. بإصابات خطيرة.

كما أشار بوشيلين إلى تضرر بنايات سكنية في دونيتسك، وأحد المرافق المدنية في غورلوفكا، حيث أطلق الجيش الأوكراني قذائفه تجاه أحد الأحياء السكنية.

في سياق آخر، قال حاكم منطقة خاركيف الأوكرانية أوليه سينهوبوف إن شخصين لقيا حتفهما وأصيب آخر اليوم السبت عندما أصاب قصف روسي مقهى في قرية بودولي بالمنطقة الواقعة في شرق أوكرانيا. وكتب سينهوبوف على تلغرام: "أصاب العدو هدفاً مدنياً، مقهى كان يتواجد فيه سكان محليون نهاراً".

في المقابل، أعلنت روسيا اليوم السبت إسقاط مسيّرتين أوكرانيتين كانتا تقتربان من موسكو ومن منطقة حدودية مع أوكرانيا حيث أصيب أربعة أشخاص في غارة. يأتي الهجوم مع إعلان حاكم منطقة بلغورود الروسية أن كييف قصفت بلدة أورازوفو، على بعد حوالي 10 كيلومترات من الحدود الأوكرانية، ما أدى إلى إصابة أربعة أشخاص.

وقال فياتشيسلاف غلادكوف على تلغرام إن "القوات الأوكرانية قصفت بلدة اورازوفو في منطقة فالويسكي البلدية بقذائف غراد". وبحسب غلادكوف فإن أوكرانيا استخدمت "ذخائر عنقودية" في الهجوم وتضررت منازل سكنية ومتجر زراعي جراء ذلك.

وأضاف "وفقاً للمعلومات الأولية، ثمة أربعة ضحايا هم ثلاثة رجال وامرأة واحدة. وجميعهم أصيبوا بشظايا