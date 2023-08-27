نجل الملاكم نسيم حميد يفوز على منافسة التشيكي فوتشيك هردي بالضربة القاضية تفاصيل.. استشهاد طفل وإصابة آخر مع شابين مدنيين بمنطقة العكدة مديرية الجراحي جنوب الحديدة فولهام يحرم آرسنال من فوز ثمين شاهد تفاصيل وفاة طفلة غرقاً في سد شلال بني مطر بصنعاء وانقاذ الاخرى منتخب اليمن الأولمبي ينهي تمرينه الأول في البصرة العراقية مليشيا الانتقالي تختطف مدير أمن كرش القبيطة بمحافظة لحج..تفاصيل إصابة طفلين شقيقين برصاص قناصة مليشيا الحوثي في تعز وزير سابق.. لولا الانتقالي لوضعت الحرب أوزارها وتحقق الانتصار الكامل للشرعية الداخلية: تعلن ضبط عنصر بارز في تنظيم القاعدة بأبين جنوب اليمن مجموعة "بريكس" تؤكد دعمها لسيادة اليمن واستقلاله وسلامة أراضيه
فاز الملاكم اليمني آدم نسيم حميد كشميم، الأحد، على منافسة التشيكي فوتشيك هردي في أول نزال لنجل الملاكم اليمني الأسطورة نسيم حميد.
وفاز أدم على منافسة بالضربة القاضية في الجولة الأولى وفقا لوسائل إعلام بريطانية نقلت النزال. وخاض "آدم نسيم حميد كشميم"، البالغ من العمر 22 عامًا، أول نزال عالمي شرس في مسيرته الرياضية، ضد التشيكي فوتك هردي، على حلبة الأرينا، في بولندا.
ويعد الأب نسيم حميد ملاكماً محترفاً سابقاً نافس منذ العام 1992م حتى 2002، وخاض 37 نزالاً فاز في 36 غالبيتها بالضربة القاضية فيما تلقى خسارة واحدة فقط بالنقاط في مشواره الرياضي