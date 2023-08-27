استشهاد طفل وإصابة آخر مع شابين مدنيين بمنطقة العكدة مديرية الجراحي جنوب الحديدة

الأحد 27 أغسطس-آب 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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استشهد طفلاً وأصيب آخر مع جرح شابين مدنيين آخرين اليوم السبت 26/ أغسطس آب، نتيجة إنفجار لغم أرضى زرعته مليشيا الحوثي الإرهابية بمديرية الجراحي جنوب محافظة الحديدة.

وذكرت مصادر محلية ،إن طفلاً قتل وأصيب طفل آخر وشابين مدنيين بجروح إثر إنفجار لغم زرعته المليشيات في منطقة العكدة بمديرية الجراحي محافظة الحديدة.

وتأتي الحادثة بعد يوم واحد من استشهاد مدني وإصابة اثنين اخرين، إثر انفجار عبوة ناسفة من مخلفات الحوثي بمديرية الدريهمي.

وتواصل الغام والعبوات الناسفة التي زرعتها مليشيا الحوثي بشكل مكثف وعشوائي جنوب الحديدة في حصد أرواح المدنيين خاصة الأطفال والنساء في ظل صمت مريب لبعثة الأمم المتحدة بالمحافظة