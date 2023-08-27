فولهام يحرم آرسنال من فوز ثمين

الأحد 27 أغسطس-آب 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

عدد القراءات 181

حرم فولهام مضيفه آرسنال من تصدر الترتيب مؤقتا، بتعادلهما 2-2 مساء السبت، ضمن الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقدم فولهام في الدقيقة الأولى عبر أندرياس بيريرا، قبل أن يسجل آرسنال هدفين عن طريق بوكايو ساكا (70 من ركلة جزاء) وإيدي نكيتياه (72)، بينما أحرز جواو بالينيا هدفا لفولهام في الدقيقة 87. وارتفع رصيد آرسنال إلى 7 نقاط في المركز الثاني مؤقتا بفارق الأهداف وراء توتنهام، فيما رفع فولهام رصيده إلى 4 نقاط من 3 مباريات.

واعتمد مدرب آرسنال ميكيل أرتيتا، على طريقة اللعب 4-3-3، حيث لعب توماس بارتي كظهير أيسر ينتقل إلى وسط الملعب عند الاستحواذ، ليكمل الخط الخلفي إلى جانب ويليام صليبا وبن وايت وياكوب كيويور.

وأدى ديكلان رايس دور لاعب الارتكاز، وتحرك أمامه مارتن أوديجارد وكاي هافيرتز، خلف ثلاثي الهجوم المكون من بوكايو ساكا ولياندرو تروسارد وجابرييل مارتينيلي. ولجأ مدرب فولهام ماركو سيلفا إلى طريقة اللعب 4-3-3 أيضا، حيث تكون الخط الخلفي من كيني تيتي وعيسى ديوب وكالفن باسي، وأنتوني روبنسون.

وأدى جواو بالينيا دور لاعب الارتكاز، خلف ثنائي الوسط ساسا لوكيتش وأندرياس بيريرا. فيما تشكل الخط الأمامي من هاري ويلسون وراوول خيمينيز وبوبي دي كوردوفا ريد. وافتتح فولهام التسجيل في الدقيقة الأولى، حين أخطأ ساكا في التمرير للخلف، فحصل بيريرا على الكرة وسدد مباشرة في الشباك مستغلا ارتباك الحارس أرون رامسديل. وحاول آرسنال التعديل مبكرا، عندما شق ماجالايس طريقه من الناحية اليسرى بعد تمريرة من أوديجارد، فأخطأ المرمى في الدقيقة 4.

ومرر تروسارد كرة متقنة إلى مارتينيلي الذي تقدم بها قبل التسديد، لكن حارس فولهام بيرند لينو أبعد الكرة بالدقيقة 18. وأهدر ساكا فرصة خطيرة لآرسنال في الدقيقة 31، عندما قابل عرضية نحو القائم البعيد من تروسارد، بلمسة متسرعة فوق المرمى. وأنقذ لينو مرمى فولهام من فرصة خطيرة في الدقيقة 32، عندما تصدى لمحاولة مارتينيلي الأرضية نحو الزاوية الضيقة.

وأوقف لينو تسديدة جديدة من ساكا في الدقيقة 48، ورد فولهام في الدقيقة 52 باختراق وتسديدة من دي كوردوفا ريد، مرت بجانب القائم الأيمن.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح آرسنال، بعد عرقلة البديل فابيو فييرا، نفذها ساكا بنجاح في الدقيقة 70.

وسرعان ما أضاف آرسنال الهدف الثاني في الدقيقة 72، عندما أرسل فييرا كرة عرضية ناحية البديل الآخر إيدي نكيتياه الذي أودعها الشباك، وسط غضب من سيلفا ولاعبي فولهام لوجود باسي مصابا على الأرض قبل تسجيل الهدف.

ولعب فولهام منقوصا منذ الدقيقة 83، بعد حصول مدافعه باسي على البطاقة الصفراء الثانية. لكن ذلك لم يمنعه من تحقيق التعادل في الدقيقة 87، عبر البرتغالي بالينيا الذي تابع ركلة ركنية نفذها زميله البديل هاريسون ريد، بلمسة واحدة أنيقة بعيدا عن متناول الحارس رامسديل.

وكاد فولهام يهرب بالفوز في الوقت بدل الضائع، عندما انطلق البديل أداما تراوري بالكرة وانفرد بالحارس رامسديل الذي تصدى لمحاولته، ثم برع لينو في التصدى لتسديدة قوية من فييرا