شاهد تفاصيل وفاة طفلة غرقاً في سد شلال بني مطر بصنعاء وانقاذ الاخرى

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تمكن مواطنون من إنقاذ طفلة، فيما توفيت الأخرى، عقب انزلاقهما، اليوم السبت، إلى داخل سد شلال بني مطر، غربي صنعاء.
وأكد شهود عيان ، أن طفلتين انزلقتا من حافة سد شلال بني مطر، إلى داخله، سارع المواطنون إلى إنقاذهما، إلا أن إحداهما وتدعى (اميمه عبدالحكيم محمد عبدالخالق-13 عاما)، فارقت الحياة داخل مياه السد.
وذكروا ، أن الطفلتين انزلقتا أثناء لعبهما على حافة السد.
يأتي ذلك وسط دعوات مستمرة بأخذ الحيطة والحذر والالتزام بتعليمات السلامة، وعدم السباحة في السدود والحواجز المائية، أو الاقتراب من الأماكن الزلقة والخطرة في تلك السدود حفاظاً على حياتهم وحياة أطفالهم.