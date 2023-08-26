منتخب اليمن الأولمبي ينهي تمرينه الأول في البصرة العراقية

السبت 26 أغسطس-آب 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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انهى منتخب اليمن الأولمبي لكرة القدم اليوم السبت، حصته التدريبية الأولى على الملعب الفرعي لأستاذ جذع النخلة بمدينة البصرة الرياضية بالعراق، استعدادا للقاء الودي أمام نظيره العراقي بعد غد الإثنين.

ووفقا لاتحاد القرة اليمني، فإن المدير الفني للمنتخب الأولمبي التشيكي سكوب، ركز في تمرين الليلة الذي بدا في الثامنة مساء، على الجوانب التكتيكية، وطريقة اللعب الخاصة التي سيلعب بها امام منتخب العراق الأولمبي.

وتقام مباراة منتخبنا الأولمبي مع نظيره العراقي على استاد جذع النخلة في السادسة مساء بعد غد الإثنين.