شاهد تفاصيل وفاة طفلة غرقاً في سد شلال بني مطر بصنعاء وانقاذ الاخرى منتخب اليمن الأولمبي ينهي تمرينه الأول في البصرة العراقية مليشيا الانتقالي تختطف مدير أمن كرش القبيطة بمحافظة لحج..تفاصيل إصابة طفلين شقيقين برصاص قناصة مليشيا الحوثي في تعز وزير سابق.. لولا الانتقالي لوضعت الحرب أوزارها وتحقق الانتصار الكامل للشرعية الداخلية: تعلن ضبط عنصر بارز في تنظيم القاعدة بأبين جنوب اليمن مجموعة "بريكس" تؤكد دعمها لسيادة اليمن واستقلاله وسلامة أراضيه مليشيا الحوثي تشيع عدد من مقاتليها منتحلين رتب عسكرية مختلفة حملة اعتقالات وقطع للطرقات وحرب شوارع بعد اقتحام مليشيا الانتقالي "لساحة الشهداء" بمديرية المنصورة عدن بوتين أصدر قرارا بموجبه قلب العقيدة القتالية لمسلحي فاغنر وشركات الأمن الخاصة بعد ساعات من مقتل بريغوجين
انهى منتخب اليمن الأولمبي لكرة القدم اليوم السبت، حصته التدريبية الأولى على الملعب الفرعي لأستاذ جذع النخلة بمدينة البصرة الرياضية بالعراق، استعدادا للقاء الودي أمام نظيره العراقي بعد غد الإثنين.
ووفقا لاتحاد القرة اليمني، فإن المدير الفني للمنتخب الأولمبي التشيكي سكوب، ركز في تمرين الليلة الذي بدا في الثامنة مساء، على الجوانب التكتيكية، وطريقة اللعب الخاصة التي سيلعب بها امام منتخب العراق الأولمبي.
وتقام مباراة منتخبنا الأولمبي مع نظيره العراقي على استاد جذع النخلة في السادسة مساء بعد غد الإثنين.