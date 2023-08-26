مليشيا الانتقالي تختطف مدير أمن كرش القبيطة بمحافظة لحج..تفاصيل

السبت 26 أغسطس-آب 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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اختطفت مليشيا المجلس الانتقالي ، مسؤول أمني في محافظة لحج جنوب اليمن.

وقالت مصادر محلية، إن مليشيا الانتقالي اختطفت مدير أمن كرش والقبيطة العميد ناشر محمد علي بعد خروجه من مقر عمله اليوم السبت.

وأضافت المصادر، أن المليشيات اقتادت العميد ناشر، إلى سجن اللواء الخامس التابع للحزام الأمني بمحافظة لحج، ومنعت عنه التواصل.

ويعد معسكر اللواء الخامس بمحافظة لحج أحد أسوأ سجون مليشيا المجلس الانتقالي سمعة فقد قتل بداخله العشرات تحت التعذيب طوال السنوات الماضية.