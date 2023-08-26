مليشيا الانتقالي تختطف مدير أمن كرش القبيطة بمحافظة لحج..تفاصيل إصابة طفلين شقيقين برصاص قناصة مليشيا الحوثي في تعز وزير سابق.. لولا الانتقالي لوضعت الحرب أوزارها وتحقق الانتصار الكامل للشرعية الداخلية: تعلن ضبط عنصر بارز في تنظيم القاعدة بأبين جنوب اليمن مجموعة "بريكس" تؤكد دعمها لسيادة اليمن واستقلاله وسلامة أراضيه مليشيا الحوثي تشيع عدد من مقاتليها منتحلين رتب عسكرية مختلفة حملة اعتقالات وقطع للطرقات وحرب شوارع بعد اقتحام مليشيا الانتقالي "لساحة الشهداء" بمديرية المنصورة عدن بوتين أصدر قرارا بموجبه قلب العقيدة القتالية لمسلحي فاغنر وشركات الأمن الخاصة بعد ساعات من مقتل بريغوجين مليشيا الحوثي تجبر المعلمين في محافظة إب على سماع محاضرات طائفية بشكل أسبوعي مضيفة طائرة بريغوجين الوحيدة كشفت تفصيلاً “مريباً” يتعلق بالحادثة
اختطفت مليشيا المجلس الانتقالي ، مسؤول أمني في محافظة لحج جنوب اليمن.
وقالت مصادر محلية، إن مليشيا الانتقالي اختطفت مدير أمن كرش والقبيطة العميد ناشر محمد علي بعد خروجه من مقر عمله اليوم السبت.
وأضافت المصادر، أن المليشيات اقتادت العميد ناشر، إلى سجن اللواء الخامس التابع للحزام الأمني بمحافظة لحج، ومنعت عنه التواصل.
ويعد معسكر اللواء الخامس بمحافظة لحج أحد أسوأ سجون مليشيا المجلس الانتقالي سمعة فقد قتل بداخله العشرات تحت التعذيب طوال السنوات الماضية.