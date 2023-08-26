إصابة طفلين شقيقين برصاص قناصة مليشيا الحوثي في تعز

السبت 26 أغسطس-آب 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أصيب طفلان شقيقان، برصاص قناصة مليشيا الحوثي الإرهابية، اليوم السبت، في مدينة تعز.

مصادر محلية أفادت، بأن الطفلين الشقيقين، رامي وسالم عبدالسلام، أصيبا برصاص قناصة مليشيا الحوثي المتمركزة في تبة الجعاش بمديرية المظفر.

وبحسب المصادر، فقد تم نقلهما إلى أحد المشافي في المدينة مركز المحافظة. وتضاف الجريمة إلى سلسلة جرائم مليشيا الحوثي المتواصلة ضد الإنسانية.