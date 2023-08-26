مليشيا الانتقالي تختطف مدير أمن كرش القبيطة بمحافظة لحج..تفاصيل إصابة طفلين شقيقين برصاص قناصة مليشيا الحوثي في تعز وزير سابق.. لولا الانتقالي لوضعت الحرب أوزارها وتحقق الانتصار الكامل للشرعية الداخلية: تعلن ضبط عنصر بارز في تنظيم القاعدة بأبين جنوب اليمن مجموعة "بريكس" تؤكد دعمها لسيادة اليمن واستقلاله وسلامة أراضيه مليشيا الحوثي تشيع عدد من مقاتليها منتحلين رتب عسكرية مختلفة حملة اعتقالات وقطع للطرقات وحرب شوارع بعد اقتحام مليشيا الانتقالي "لساحة الشهداء" بمديرية المنصورة عدن بوتين أصدر قرارا بموجبه قلب العقيدة القتالية لمسلحي فاغنر وشركات الأمن الخاصة بعد ساعات من مقتل بريغوجين مليشيا الحوثي تجبر المعلمين في محافظة إب على سماع محاضرات طائفية بشكل أسبوعي مضيفة طائرة بريغوجين الوحيدة كشفت تفصيلاً “مريباً” يتعلق بالحادثة
قالت وزارة الداخلية اليمنية إن قوات الشرطة تمكنت من أحد أبرز قيادات تنظيم القاعدة المشاركة في تنفيذ عمليات إرهابية بمحافظة أبين جنوبي اليمن.
وأضافت في موقعها الرسمي، أن شرطة مديرية خنفر في محافظة أبين ضبطت الجمعة 25 أغسطس/آب عنصر من تنظيم القاعدة يدعى (ي، أ، عبده).
ولم تذكر الداخلية أية تفاصيل إلا أنها ذكرت بأنه قيادي بارز شارك في تنفيذ عمليات إرهابية في أبين.