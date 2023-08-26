الداخلية: تعلن ضبط عنصر بارز في تنظيم القاعدة بأبين جنوب اليمن

السبت 26 أغسطس-آب 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

عدد القراءات 305

قالت وزارة الداخلية اليمنية إن قوات الشرطة تمكنت من أحد أبرز قيادات تنظيم القاعدة المشاركة في تنفيذ عمليات إرهابية بمحافظة أبين جنوبي اليمن.

وأضافت في موقعها الرسمي، أن شرطة مديرية خنفر في محافظة أبين ضبطت الجمعة 25 أغسطس/آب عنصر من تنظيم القاعدة يدعى (ي، أ، عبده).

ولم تذكر الداخلية أية تفاصيل إلا أنها ذكرت بأنه قيادي بارز شارك في تنفيذ عمليات إرهابية في أبين.