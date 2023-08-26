مليشيا الانتقالي تختطف مدير أمن كرش القبيطة بمحافظة لحج..تفاصيل إصابة طفلين شقيقين برصاص قناصة مليشيا الحوثي في تعز وزير سابق.. لولا الانتقالي لوضعت الحرب أوزارها وتحقق الانتصار الكامل للشرعية الداخلية: تعلن ضبط عنصر بارز في تنظيم القاعدة بأبين جنوب اليمن مجموعة "بريكس" تؤكد دعمها لسيادة اليمن واستقلاله وسلامة أراضيه مليشيا الحوثي تشيع عدد من مقاتليها منتحلين رتب عسكرية مختلفة حملة اعتقالات وقطع للطرقات وحرب شوارع بعد اقتحام مليشيا الانتقالي "لساحة الشهداء" بمديرية المنصورة عدن بوتين أصدر قرارا بموجبه قلب العقيدة القتالية لمسلحي فاغنر وشركات الأمن الخاصة بعد ساعات من مقتل بريغوجين مليشيا الحوثي تجبر المعلمين في محافظة إب على سماع محاضرات طائفية بشكل أسبوعي مضيفة طائرة بريغوجين الوحيدة كشفت تفصيلاً “مريباً” يتعلق بالحادثة
أكدت دول مجموعة البريكس، التي تضم روسيا والصين والبرازيل والهند وجنوب إفريقيا، دعمها لسيادة اليمن واستقلاله وسلامة أراضيه، مثمنة الجهود المبذولة لإنهاء الصراع وإحلال السلام.
وأشاد زعماء القمة في بيانهم الختامي للقمة المنعقدة في جوهانسبرج الجنوب إفريقية، بالدور الإيجابي لجميع الأطراف المشاركة في التوصل إلى وقف إطلاق النار والسعي إلى حل سياسي لإنهاء الصراع، وفق وكالة سبأ الحكومية.
ودعت القمة جميع الأطراف إلى المشاركة في مفاوضات مباشرة شاملة ودعم تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية والتنموية للشعب اليمني