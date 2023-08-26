السبت 26 أغسطس-آب 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أكدت دول مجموعة البريكس، التي تضم روسيا والصين والبرازيل والهند وجنوب إفريقيا، دعمها لسيادة اليمن واستقلاله وسلامة أراضيه، مثمنة الجهود المبذولة لإنهاء الصراع وإحلال السلام.

وأشاد زعماء القمة في بيانهم الختامي للقمة المنعقدة في جوهانسبرج الجنوب إفريقية، بالدور الإيجابي لجميع الأطراف المشاركة في التوصل إلى وقف إطلاق النار والسعي إلى حل سياسي لإنهاء الصراع، وفق وكالة سبأ الحكومية.

ودعت القمة جميع الأطراف إلى المشاركة في مفاوضات مباشرة شاملة ودعم تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية والتنموية للشعب اليمني