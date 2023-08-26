مليشيا الحوثي تشيع عدد من مقاتليها منتحلين رتب عسكرية مختلفة

السبت 26 أغسطس-آب 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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شيعت جماعة الحوثي، اليوم السبت26/ أغسطس آب، عدد من مقاتليها، يعتقد انهم لقوا حتفهم في مواجهات مع القوات الحكومية.

وقالت وكالة سبأ التابعة للحوثيين، إنه جرى اليوم السبت في صنعاء تشييع ستة من مقاتلي الجماعة، دون الإشارة إلى زمان ومكان مقتلهم.

ويُعتقد انهم قتلوا خلال الأيام القليلة الماضية، في مواجهات مع القوات الحكومية.