مليشيا الانتقالي تختطف مدير أمن كرش القبيطة بمحافظة لحج..تفاصيل إصابة طفلين شقيقين برصاص قناصة مليشيا الحوثي في تعز وزير سابق.. لولا الانتقالي لوضعت الحرب أوزارها وتحقق الانتصار الكامل للشرعية الداخلية: تعلن ضبط عنصر بارز في تنظيم القاعدة بأبين جنوب اليمن مجموعة "بريكس" تؤكد دعمها لسيادة اليمن واستقلاله وسلامة أراضيه مليشيا الحوثي تشيع عدد من مقاتليها منتحلين رتب عسكرية مختلفة حملة اعتقالات وقطع للطرقات وحرب شوارع بعد اقتحام مليشيا الانتقالي "لساحة الشهداء" بمديرية المنصورة عدن بوتين أصدر قرارا بموجبه قلب العقيدة القتالية لمسلحي فاغنر وشركات الأمن الخاصة بعد ساعات من مقتل بريغوجين مليشيا الحوثي تجبر المعلمين في محافظة إب على سماع محاضرات طائفية بشكل أسبوعي مضيفة طائرة بريغوجين الوحيدة كشفت تفصيلاً “مريباً” يتعلق بالحادثة
شيعت جماعة الحوثي، اليوم السبت26/ أغسطس آب، عدد من مقاتليها، يعتقد انهم لقوا حتفهم في مواجهات مع القوات الحكومية.
وقالت وكالة سبأ التابعة للحوثيين، إنه جرى اليوم السبت في صنعاء تشييع ستة من مقاتلي الجماعة، دون الإشارة إلى زمان ومكان مقتلهم.
ويُعتقد انهم قتلوا خلال الأيام القليلة الماضية، في مواجهات مع القوات الحكومية.