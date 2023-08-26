حملة اعتقالات وقطع للطرقات وحرب شوارع بعد اقتحام مليشيا الانتقالي "لساحة الشهداء" بمديرية المنصورة عدن بوتين أصدر قرارا بموجبه قلب العقيدة القتالية لمسلحي فاغنر وشركات الأمن الخاصة بعد ساعات من مقتل بريغوجين مليشيا الحوثي تجبر المعلمين في محافظة إب على سماع محاضرات طائفية بشكل أسبوعي مضيفة طائرة بريغوجين الوحيدة كشفت تفصيلاً “مريباً” يتعلق بالحادثة رئيس الوزراء يناقش مشاكل النزوح مع منظمة الهجرة الدولية قيادي حوثي من صعدة يكشف الحقيقة شاهد ماذا قال في مذكرة للمشاط وكيف سخر من حكومة بن حبتور بعد ايام من توجيه عبدالملك بمعاقبة المطالبين بمرتباتهم .. صنعاء تغرق في الصراعات الدموية جبايات باهظة جديدة على موردي قات ذمار الى صنعاء....تفاصيل استبدلتهم بعناصرها..المليشيات ترتكب مجزرة وظيفية بحق عشرات الآلاف من الموظفين في مناطق سيطرتها الدوحة بمشاريعها الخيرية تبدا خطواتها الأولى من مارب عبر الهلال الأحمر القطري
شهدت مديرية المنصورة عصر اليوم السبت 26/أغسطس آب اشتباكات مسلحة بين قوات امنية ومسلحين من حركة شباب 16 فبراير.
وقال شاهد عيان ان اشتبكات مسلحة اندلعت بين مليشيا الانتقالي المدعومة ومسلحين في مديرية المنصورة بالعاصمة المؤقتة عدن جنوب البلاد.
وأضاف أن الاشتباكات تجددت بين مليشيا الانتقالي ومسلحين يتولون حراسة ساحة الحراك الجنوبي في مديرية المنصورة.
ودارت الاشتباكات بمحيط ساحة الشهداء ومسجد الرضا وجولة الغزل والنسيج. وأكد أن عصر السبت انتشرت مليشيا الانتقالي، في محيط ساحة الشهداء بمديرية المنصورة وسمع دوي اطلاق نار بمحيط الساحة الواقعة وسط المدينة.
واعتقلت قوات امنية عدد من نشطاء ساحة الشهداء قبل ان تندلع اشتباكات مسلحة بين الجانبين.
وبحسب مواطنين فانه تم اعتقال وليد الادريسي عقب اقتحام قوات امنية لساحة المنصورة. بينما قام شباب محتجون باغلاق عدد من الشوارع بينها الشارع الرئيسي بالمنصورة .
واضاف: على الرغم من اعتقال القيادي وليد الادريسي إلا أن الأوضاع متوترة. واشار: قوات الأمن تغلق الشوارع المحيطة بالساحة.
واختتم: مايزال المسلحون منتشرون داخل حوافي المنصورة