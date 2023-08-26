السبت 26 أغسطس-آب 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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شهدت مديرية المنصورة عصر اليوم السبت 26/أغسطس آب اشتباكات مسلحة بين قوات امنية ومسلحين من حركة شباب 16 فبراير.

وقال شاهد عيان ان اشتبكات مسلحة اندلعت بين مليشيا الانتقالي المدعومة ومسلحين في مديرية المنصورة بالعاصمة المؤقتة عدن جنوب البلاد.

وأضاف أن الاشتباكات تجددت بين مليشيا الانتقالي ومسلحين يتولون حراسة ساحة الحراك الجنوبي في مديرية المنصورة.

ودارت الاشتباكات بمحيط ساحة الشهداء ومسجد الرضا وجولة الغزل والنسيج. وأكد أن عصر السبت انتشرت مليشيا الانتقالي، في محيط ساحة الشهداء بمديرية المنصورة وسمع دوي اطلاق نار بمحيط الساحة الواقعة وسط المدينة.

واعتقلت قوات امنية عدد من نشطاء ساحة الشهداء قبل ان تندلع اشتباكات مسلحة بين الجانبين.

وبحسب مواطنين فانه تم اعتقال وليد الادريسي عقب اقتحام قوات امنية لساحة المنصورة. بينما قام شباب محتجون باغلاق عدد من الشوارع بينها الشارع الرئيسي بالمنصورة .

واضاف: على الرغم من اعتقال القيادي وليد الادريسي إلا أن الأوضاع متوترة. واشار: قوات الأمن تغلق الشوارع المحيطة بالساحة.

واختتم: مايزال المسلحون منتشرون داخل حوافي المنصورة