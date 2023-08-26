السبت 26 أغسطس-آب 2023 الساعة 07 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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تواصل جماعة الحوثي، استغلال المدارس في محافظة إب لنشر أفكارها المذهبية، في الوقت الذي قامت بتغيير المناهج التعليمية وفقا لأفكارها الطائفية. وقالت مصادر مطلعة، إن جماعة الحوثي تمارس ضغوطات واسعة على مدراء المدارس بمحافظة إب، لإجبار المعلمين على الإستماع لمحاضرات طائفية بشكل أسبوعي.

وأضافت المصادر أن الجماعة تسعى لإجبار المعلمين لسماع محاضرات طائفية مسجلة لزعيم الجماعة كل أربعاء من كل أسبوع بجميع مدارس محافظة إب.

وأشارت المصادر إلى إرسال جماعة الحوثي فرق ميدانية لمختلف مدارس المديريات بهدف إلزام مدراء المدارس لسماع محاضرات زعيم الجماعة وتعطيل العملية التعليمية في كل أربعاء.

ولفتت المصادر إلى أن الضغوط الحوثية تأتي بالتزامن مع تواصل الإضراب الشامل بعدد من مدارس المحافظة للمطالبة بصرف الرواتب، في الوقت الذي لجأت فيه الجماعة لبدائل وأشخاص من عناصر الجماعة أو الموالين لها للتدريس حتى بدون مؤهلات لتغطية العجز الكبير في المدارس نتيجة الإضراب وتسرب المعلمين منها نتيجة قطعها لرواتب موظفي الدولة منذ ثماني سنوات