بوتين أصدر قرارا بموجبه قلب العقيدة القتالية لمسلحي فاغنر وشركات الأمن الخاصة بعد ساعات من مقتل بريغوجين مليشيا الحوثي تجبر المعلمين في محافظة" إب " لسماع محاضرات طائفية بشكل أسبوعي مضيفة طائرة بريغوجين الوحيدة كشفت تفصيلاً “مريباً” يتعلق بالحادثة رئيس الوزراء يناقش مشاكل النزوح مع منظمة الهجرة الدولية قيادي حوثي من صعدة يكشف الحقيقة شاهد ماذا قال في مذكرة للمشاط وكيف سخر من حكومة بن حبتور بعد ايام من توجيه عبدالملك بمعاقبة المطالبين بمرتباتهم .. صنعاء تغرق في الصراعات الدموية جبايات باهظة جديدة على موردي قات ذمار الى صنعاء....تفاصيل استبدلتهم بعناصرها..المليشيات ترتكب مجزرة وظيفية بحق عشرات الآلاف من الموظفين في مناطق سيطرتها الدوحة بمشاريعها الخيرية تبدا خطواتها الأولى من مارب عبر الهلال الأحمر القطري بمشاركة الطيران المسير.. شاهد حفل تخرج في دفعة الشهيد الفريق الركن عبدالرب الشدادي بمارب
تواصل جماعة الحوثي، استغلال المدارس في محافظة إب لنشر أفكارها المذهبية، في الوقت الذي قامت بتغيير المناهج التعليمية وفقا لأفكارها الطائفية. وقالت مصادر مطلعة، إن جماعة الحوثي تمارس ضغوطات واسعة على مدراء المدارس بمحافظة إب، لإجبار المعلمين على الإستماع لمحاضرات طائفية بشكل أسبوعي.
وأضافت المصادر أن الجماعة تسعى لإجبار المعلمين لسماع محاضرات طائفية مسجلة لزعيم الجماعة كل أربعاء من كل أسبوع بجميع مدارس محافظة إب.
وأشارت المصادر إلى إرسال جماعة الحوثي فرق ميدانية لمختلف مدارس المديريات بهدف إلزام مدراء المدارس لسماع محاضرات زعيم الجماعة وتعطيل العملية التعليمية في كل أربعاء.
ولفتت المصادر إلى أن الضغوط الحوثية تأتي بالتزامن مع تواصل الإضراب الشامل بعدد من مدارس المحافظة للمطالبة بصرف الرواتب، في الوقت الذي لجأت فيه الجماعة لبدائل وأشخاص من عناصر الجماعة أو الموالين لها للتدريس حتى بدون مؤهلات لتغطية العجز الكبير في المدارس نتيجة الإضراب وتسرب المعلمين منها نتيجة قطعها لرواتب موظفي الدولة منذ ثماني سنوات