مضيفة طائرة بريغوجين الوحيدة كشفت تفصيلاً “مريباً” يتعلق بالحادثة

السبت 26 أغسطس-آب 2023 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

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في ظل الغموض الذي ما زال يكتنف وفاة زعيم المجموعة العسكرية الروسية الخاصة “فاغنر”، يفغيني بريغوجين، وسط عتمة شديدة حول الطريقة التي لقي بها الرجل حتفه، كشفت مضيفة طيران الرحلة الأخيرة لبريغوجين كريستينا راسبوبوفا، عن تفاصيل مريبة.

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وكانت مضيفة الطيران الوحيدة على متن الرحلة كريستينا راسبوبوفا، قد نشرت على حسابها في منصة “إكس” صورة لوجبتها الأخيرة قبل صعود الطائرة.



ووفقاً لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن المضيفة أبلغت أفراد عائلتها بأن الطائرة تأخرت بسبب “فحص فني وإصلاحات لم يكشف عنها”، علماً أن الطائرة كانت قد خضعت لعمليات صيانة مسبقة.

وبريغوجين لم يكن وحده على متن طائرة رجال الأعمال الخاصة من طراز “إمبراير 135″، بل كان معه 6 من مرافقيه بمن فيهم مساعده دميتري أوتكين، وطاقم الطائرة المؤلف من 3 أشخاص وهم الطيار ومساعده والمضيفة، وكانت الطائرة متجهة من موسكو إلى سان بطرسبورغ عندما تحطمت في سماء منطقة تفير.



أما بالنسبة لتفاصيل ما حدث بالضبط فإنها ما تزال غامضة وتثير تساؤلات ما إذا كان الحادث عرضيا أم عملاً انتقامياً.

وروجت تقارير غربية مقطع فيديو سابقا لبوتين يقول فيه إنه “لا يتسامح مع الخيانة”، وربطته مع حادث تحطم طائرة بريغوجين، الذي كان قد قاد تمرداً فاشلاً ضد الكرملين في يونيو الماضي.

والخميس الماضي، أعلنت وسائل إعلام روسية أن السلطات الأمنية بدأت تحقق في فرضية وجود عبوة ناسفة على متن الطائرة الخاصة، التي تحطمت مساء الأربعاء وكان على متنها 10 أشخاص، بينهم قائد مجموعة “فاغنر”، يفغيني بريغوجين.

وكانت طائرة “Embraer Legacy” خضعت لعمليات صيانة على مدى 10 أيام سبقت رحلتها الأخيرة.

وعشية الحادث، طار مساعد ربان الطائرة رستم كريموف لاستقلال الطائرة بعد الصيانة والعودة بها إلى سان بطرسبورغ، وذلك مع مجموعة من الركاب، من بينهم بريغوجين وديميتري أوتكين، مؤسس فاغنر.

وأوضحت المصادر: “لا يمكن استبعاد زرع المتفجرات على متن الطائرة في موقف الإصلاح”، مبرزة أن هناك “فرضية زرع العبوة الناسفة ضمن حجرة إحدى عجلات الهبوط قائمة”.

وقالت: إن “المعلومات الأولية تشير إلى أن انفجاراً وقع في إحدى العجلات في الهواء، مما أسفر عن سقوط أحد أجنحة الطائرة”.

وتابعت: “نتيجة الانفجار وانخفاض الضغط غاب جميع من كانوا على متن الطائرة عن وعيهم بشكل فوري، مما منع الطاقم من الإبلاغ عن حالة الطوارئ”.

أما بالنسبة للمضيفة راسبوبوفا، البالغة من العُمر 39 عاماً، عملت كمضيفة طيران لدى شركة MNT-Aero LLC، وهي المختصة بنقل رجال الأعمال جواً.

وبحسب ما ذكرته صحيفة “ذا صن” البريطانية، فقد أقامت المضيفة الراحلة في العاصمة الروسية موسكو، إلى أن انتقلت للعيش في مدينة سان بطرسبرغ.

وفي سنواتها الأولى، تلقت كريستينا، تعليمها داخل إحدى المدارس الخاصة، فيما التحقت بجامعة موسكو للاقتصاد والقانون لاحقاً.

وقبل الرحلة، نشرت كريستينا، عبر “فيسبوك” صورة وهي تنتظر شرب كوب من القهوة داخل المطار.

ومع صعودها على متن الطائرة، تواصلت مجدداً مع أسرتها عبر “تلغرام”، لتخبرهم أن العطل جرى إصلاحه.

فيما رجح أقارب المضيفة بأن الراحلة والركاب كانوا في انتظار أمرٍ بالإقلاع فقط خلال اللحظات التي سبقت بدء الرحلة.