رئيس الوزراء يناقش مشاكل النزوح مع منظمة الهجرة الدولية

السبت 26 أغسطس-آب 2023 الساعة 07 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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شدد رئيس مجلس الوزراء معين عبدالملك، السبت، على اهمية مساعدة المجتمع الدولي لليمن لمواجهة التحديات ومساندة جهوده لاستقبال اللاجئين والتعامل مع مشكلة النازحين.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس الوزراء، في العاصمة المؤقتة عدن، وفد منظمة الهجرة الدولية برئاسة المدير الإقليمي للمنظمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عثمان البليسي.

وذكرت وكالة سبأ الحكومية أنه جرى مناقشة التعاون القائم بين الحكومة ومنظمة الهجرة الدولية، بشأن قضايا الهجرة، والمساعدة في إيجاد حلول عملية لجميع المشاكل المتصلة بالهجرة وتقديم المساعدة الإنسانية للاجئين والمهاجرين، إضافة الى النازحين، والاحتياجات والاولويات العاجلة في هذا الجانب.

كما جرى مناقشة الشراكة الاستراتيجية القائمة بين اليمن ومنظمة الهجرة الدولية، إزاء الأوضاع الإنسانية المرتبطة باللاجئين والنازحين، بما في ذلك الدور الحيوي للمنظمة في مساندة جهود اليمن في هذا المجال وحشد الدعم الدولي اللازم، إضافة الى المشاريع التي تنفذها المنظمة في اليمن، وجوانب التنسيق القائمة لدعم مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية والمنافذ الحدودية.

وأكد رئيس الوزراء، أن اليمن ورغم الظروف الصعبة التي تمر بها والامكانيات المحدودة، لازالت تقوم بواجبها الانساني تجاه اللاجئين والمهاجرين القادمين من دول القرن الافريقي، وما يفرضه ذلك من تحديات والدور المطلوب من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لدعم الحكومة في هذا الجانب.

وثمن معين عبدالملك، جهود منظمة الهجرة الدولية، واسهاماتها وحرص الحكومة على تعزيز تبادل المعلومات معها واجراء المسوحات الميدانية اللازمة لتركيز عمليات الدعم وتنسيق الجهود المشتركة.. مشددا على أهمية تظافر الجهود لتوفير مراكز الايواء وتعزيز الخدمات للتعامل مع المهاجرين.

ولفت رئيس الوزراء، الى الأعباء والتحديات التي تتحملها اليمن جراء زيادة اعداد المهاجرين بالإضافة الى مشاكل النزوح الداخلي مما يفاقم الحالة الإنسانية المتردية التي تسببت بها جماعة الحوثي منذ انقلابها واشعالها للحرب.

وأشار إلى ضرورة عمل آلية واستراتيجية متكاملة للتنسيق والعمل مع منظمة الهجرة بما يتعلق بتنظيم إعادة المهاجرين وإدارة الحدود ومكافحة الاتجار بالبشر. بدوره أكد المدير الإقليمي لمنظمة الهجرة الدولية، سعي المنظمة لحشد تمويل اكبر لمساندة جهود اليمن لمواجهة اعباء اللاجئين والنازحين وانها ستقدم كل العون والدعم للحكومة اليمنية في هذا المجال.