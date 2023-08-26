قيادي حوثي من صعدة يكشف الحقيقة شاهد ماذا قال في مذكرة للمشاط وكيف سخر من حكومة بن حبتور

السبت 26 أغسطس-آب 2023 الساعة 07 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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سخر قيادي حوثي من محافظة صعدة مما يحدث في صنعاء من علاقة متردية بين الشعب وحكومة الميليشيات واصفا ذلك بالمهزلة.

جاء ذلك في رسالة للقيادي الحوثي شريف محمد غالب العزي والموجهة إلى مهدي المشاط رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى للمليشيات..

وفي الرسالة يخاطب شريف العزي المشاط واصفا ما يجري في حكومة الانقلابيين الحوثيين بالمهزلة وان خطابات وزير الدفاع الحوثي المتكررة لا يوجد منها على الواقع شيء.. وذكر في رسالته أن قيادات الحكومة الانقلابية الحوثية ليسوا في وادي الشعب وأن كل خطاباتهم كاذبة وتصريحاتهم مقرفة..

مشيرا إلى أن تسعين في المائة من الشعب في المناطق الحوثية يعيشون تحت خط الفقر. وتسائل في رسالته: “هل طابت لهؤلاء المسؤولين الكراسي لماذا قبلوا بالمفاوضات؟ أنتم حكومة كذب وخداع على الشعب”.

وأكد في رسالته أن دخل الحكومة الحوثية 200 مليار ريال يمني.. “فأين مرتبات الشعب يا حكومة الأخذ بدون عطاء.. التاجر والموظف والمواطن جميعهم أصبحوا على الرصيف