جبايات باهظة جديدة على موردي قات ذمار الى صنعاء....تفاصيل

السبت 26 أغسطس-آب 2023 الساعة 07 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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حملت مليشيا إيران الحوثية في اليمن باعة القات من أبناء محافظة ذمار جبايات إضافية باهظة تصل إلى 200 في المائة. وذكر عدد من أهالي الحدأ أنهم تعرضوا إلى الابتزاز الحوثي بواسطة نقطة جباية حوثية في مديرية سنحان جنوبي العاصمة المحتلة.

وأضافوا أن أحد مسوقي “القات” قام بتصوير مقطع فديو بعد اعتراضه من قبل نقطة المليشيا الحوثية الواقعة بين قريتي سيان و شعسان في مديرية سنحان والتي يتم فيها إجبار المسوقين على دفع ضرائب باهظة .

وأشاروا إلى أن قائد النقطة الحوثية ابو كمال سخر من مسوقي القات متحديا لهم بعد قيامهم بالتصوير في النقطة والتي تم فيها الاعتداء بالضرب على العشرات من مسوقي القات أغلبهم من مديرية الحدأ .

وأوضحوا أن العديد من مسوقي القات قاموا برمي ” القات” في الأرض كون تكلفة بيعها بعد فرض الضرائب غير مجدية اقتصاديا بعد تراجع الإقبال على تعاطي القات بسبب تدهور الوضع المعيشي في البلاد بسبب التعريفات الحوثية