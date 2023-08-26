الدوحة بمشاريعها الخيرية تبدا خطواتها الأولى من مارب عبر الهلال الأحمر القطري

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التقى مساعد مدير عام الوحدة التنفيذية للنازحين بمحافظة مأرب الدكتور خالد الشجني، اليوم، مدير مشروع الإيواء بالهلال الأحمر القطري صلاح الشهابي، وذلك بهدف تنسيق جهود الطرفين ومناقشة مراحل تنفيذ المشروع والصعوبات والتحديات التي تواجهه الأعمال الإنسانية.
واستعرض الشهابي المراحل المختلفة للمشروع، بما في ذلك توزيع الإيواء وتأمين الاحتياجات الأساسية للمستفيدين مستعرضا الخطط والإجراءات المستقبلية لتنفيذ المشاريع في مجال المأوى والايواء بشكل فعال وسلس بما يسهم في خدمة النازحين.
وأكد الشجني أهمية التعاون المستمر بين الوحدة التنفيذية والمنظمة وتكثيف الجهود المشتركة لتحقيق أهداف المشروع بنجاح و تجاوز التحديات وتحقيق فعالية أكبر في تنفيذ المشروع .
معتبرا هذا اللقاء التنسيقي خطوة هامة نحو تعزيز التعاون بين الوحدة التنفيذية والهلال الأحمر القطري، وسيساهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للنازحين بمحافظة مأرب.