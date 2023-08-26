بمشاركة الطيران المسير.. شاهد حفل تخرج في دفعة الشهيد الفريق الركن عبدالرب الشدادي بمارب

السبت 26 أغسطس-آب 2023 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-مأرب

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شهد رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير حمود بن عزيز، اليوم السبت، حفل تخرج عدد من الدورات التخصصية في دفعة الشهيد الفريق الركن عبدالرب الشدادي بمركز النصر التدريبي بحافظة مأرب.

ونفذ الخريجون، خلال الحفل الذي أقيم برعاية عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ محافظة مأرب اللواء سلطان العرادة، المشروع التكتيكي الذي شاركت فيه الطيران المسير والقناصين والمدفعية والعربات والمهام الخاصة، عكس المهارات العالية في التعامل مع الأهداف باحترافية ودقة، وأظهر المستوى المتقدم الذي تلقاه الخريجون خلال فترة التدريب.

وأشاد رئيس هيئة الأركان العامة، بالجهود الكبيرة التي تبذلها هيئة التدريب والتأهيل وقيادة مركز النصر التدريبي لرفع مستوى الكفاءة القتالية والمهارية لدى منتسبي القوات المسلحة في مختلف المجالات، وبما قدمه الخريجون من عروض قتالية متميزة خلال تنفيذ المشروع التكتيكي.

وشدد رئيس الأركان، على مضاعفة الجهود في التدريب والتأهيل بمختلف المجالات العسكرية، ورفد المؤسسة العسكرية بالكوادر المتخصصة القادرة على مواجهة التحديات والتعامل مع أي طارئ بكفاءة واقتدار.

ولفت الفريق بن عزيز، إلى استمرار المليشيا الإرهابية الحوثية المدعومة من إيران في انتهاكاتها بحق أبناء الشعب اليمني وعدم جنوحها للسلام، "وهو ما يتحتم على جميع منتسبي القوات المسلحة الاستعداد التام والجاهزية القتالية العالية لردع هذه المليشيات الكهنوتية وكسر غرورها".

حضر الحفل عدد من رؤساء الهيئات والدوائر وقادة الألوية والوحدات العسكرية.