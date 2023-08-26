البرلمان يمهل الحكومة اسبوعين.. أول تحرك رسمي للبرلمان اليمني بشأن مخالفات وقعت فيها الحكومة في 3 قطاعات منها الإتصالات.. تفاصيل

السبت 26 أغسطس-آب 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-عدن

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عقدت هيئة رئاسة مجلس النواب، اليوم السبت، إجتماعا لها هو الأول منذ أشهر، برئاسة رئيس المجلس الشيخ سلطان البركاني، للوقوف أمام الأوضاع الراهنة في البلاد، ومناقشة التقرير المقدم من اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق بشأن ما أثير من مخالفات في قطاعات الكهرباء ، والنفط، والاتصالات والجوانب المالية.

و في الإجتماع، جرى مناقشة تدهور الأوضاع الاقتصادية والمالية والمعيشية والخدمية وما ترتب على ذلك من زيادة هائلة في الاحتياجات الإنسانية وانعكاساتها سلباً على حياة المواطن.

كما وقف الإجتماع، أمام تطورات المستجدات السياسية على الساحة الوطنية، والجهود الرامية لتحقيق السلام العادل والشامل وفقاً للمرجعيات الثلاث التي تحفظ لشعبنا أمنه واستقراره ونظامه الجمهوري والتعددية السياسية والديمقراطية.. مؤكداً أن المساعي والجهود التي تبذل من أجل السلام تواجه بتعنت من قبل ميليشيا الحوثي وما تقوم به هذه الجماعة من جرائم وقتل وترويع للآمنين وهدم المساكن والمنشآت، يؤكد أن هذه العصابة جبلت على نكثها الاتفاقيات وإصرارها على خيار الحرب وتقويض كل الخيارات والجهود والمساعي الرامية للسلام.

وشدد الإجتماع على أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بدوره في إلزام عصابة الحوثي الجنوح للسلام وإيقاف تصعيدها العسكري وقتل الشعب اليمني..مؤكداً أن عدم اتخاذ إجراءات حازمة شجع الحوثي على الاستمرار في صلفه وتعنته ورفضه لكل مبادرات السلام والاستمرار في أعمال القتل والتدمير.

كما استعرضت، هيئة رئاسة المجلس تقرير اللجنة البرلمانية المكلفة بتقصي الحقائق حول ما أثير من مخالفات في قطاعات الكهرباء ، النفط ،الاتصالات والجوانب المالية، وما تضمنه من ملاحظات وتوصيات في هذه الجوانب.

ووجهت هيئة الرئاسة رسالة إلى الحكومة بتصحيح الاختلالات التي تضمنها التقرير، وتنفيذ التوصيات الواردة في التقرير، وموافاة المجلس بما سيتم اتخاذه من إجراءات خلال أسبوعين من تاريخه.

والثلاثاء الماضي ابلغت رئاسة مجلس النواب ورؤساء الكتل البرلمانية رئيس مجلس القيادة الرئاسي ان كل الاتفاقيات التي يتم ابرامها من قبل وزراء أو محافظين كانت أمنية او استثمارية اقتصادية مع دول أخرى تعتبر في حكم العدم لأنها لم تمر على مؤسسات الدولة الدستورية وابرمت في وضع غير سوي وليست ملزمة للدولة.

جاء ذلك تعقيبا على موافقة الحكومة انشاء شركة اتصالات بالشراكة مع الإمارات، دون الحصول على موافقة البرلمان المعطل اعماله بسبب عرقلة اطراف في مقدمتها المجلس الانتقالي عقد جلساته داخل اليمن.