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أوكرانيا تكشف تفاصيل الهجوم الكبير في شبه جزيرة القرم

السبت 26 أغسطس-آب 2023 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس_ وكالات
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أعلن جهاز المخابرات العسكرية الأوكرانية، الجمعة، أن كييف شنت هجوما بطائرات مسيرة على قاعدة للجيش الروسي في عمق شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا، في حين أفاد سكان بسقوط ضحايا ووقوع انفجارات.

وافادت روسيا، في وقت سابق، بوقوع واحدة من أكبر الغارات الجوية الأوكرانية المنسقة فوق الأراضي التي تسيطر عليها روسيا في أوكرانيا، لكنها قالت إن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت جميع الطائرات المسيرة وعددها 42 قبل أن تضرب أهدافها في شبه جزيرة القرم.

وقال مسؤولون بالمخابرات الأوكرانية إن الهجوم أصاب لواء الدفاع الساحلي الروسي 126 المتمركز في بيريفالنوي وهي بلدة تبعد أكثر من 200 كيلومتر عن الأراضي الخاضعة لسيطرة أوكرانيا.

وقال أندري يوسوف المتحدث باسم جهاز المخابرات العسكرية الأوكرانية وفقا لموقع "ليغا.نت" الأوكراني: "نؤكد وقوع ضربة".

أخبار ذات صلة وضمت روسيا شبه جزيرة القرم من أوكرانيا في عام 2014 قائلة إنها أرض روسية.

وتقول الولايات المتحدة إنها تدعم الهجمات الأوكرانية على أهداف عسكرية روسية في شبه الجزيرة المطلة على البحر الأسود لأنه ينبغي أن تكون منزوعة السلاح.

وقال سكان بيريفالنوي في منشوراتهم على تطبيق تيليغرام إنهم سمعوا انفجارات من القاعدة العسكرية وأشاروا إلى سقوط قتلى

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