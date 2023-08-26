منتخب اليمن يتوجه إلى العراق لإقامة معسكر تدريبي بهذه التشكيلة

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قال الاتحاد اليمني لكرة القدم، إن بعثة منتخب اليمن الأولمبي، توجهت مساء الجمعة، من القاهرة نحو الأراضي العراقية، لإقامة معسكر تدريبي ومواجهة أصحاب الأرض الاثنين المقبل 28 أغسطس الجاري.
وكان مدرب منتخب اليمن، التشيكي ميروسلاف سكوب، أعلن عن قائمة اللاعبين المغادرين إلى مدينة البصرة، والتي ضمت 25 لاعبا.
ووفقا للاتحاد، فإن القائمة ضمت كل من "بسام فريد، عبدالله السعدي، لؤي عطية، محمد الغيلي، محمد البتول، عبدالله الدقين، علي الدقين، هشام بلابل، محمد ناجي، علاء عوشه، أسامة الصياد، محمد العمودي، زكريا طفطوف، قاسم الشرفي، الخضر الدوح، أحمد الوجية، حمزة الصرابي، أنور الطريقي، هيثم السلامي كما ضمت القائمة، كل من صقر الحربي، أحمد ماهر، حمزة محروس، مازن الزعرور، فيصل معروفي، حمزة حنش.
وتنتظر مشاركة في سبتمبر المقبل، لخوض التصفيات الآسيوية، ومن المقرر أن يغادر المنتخب اليمني مدينة البصرة إلى فيتنام لخوض المنافسة في مجموعته التي تضم فيتنام وسنغافورة وغوام