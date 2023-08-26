ميسي يقود إنتر ميامي لنهائي كأس أمريكا

السبت 26 أغسطس-آب 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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قاد الأرجنتيني ليونيل ميسي فريقه إنتر ميامي لبلوغ نهائي كأس أمريكا المفتوحة لكرة القدم، بتغلبه على سينسيناتي بركلات الترجيح 5 - 4 ، بالدور قبل النهائي.

واقترب إنتر ميامي بشدة من تحقيق اللقب الثاني له هذا الشهر بعد تتويجه بكأس الدوريات يوم السبت الماضي.

وكانت المباراة التي جرت الخميس، قد انتهت في وقتها الأصلي والإضافي بنتيجة التعادل 3 / 3، واستطاع ميسي أن يصنع هدفان من بين أهداف فريقه الثلاث.

واحتكم الفريقان لركلات الترجيح، لينجح إنتر ميامي في تحقيق الفوز بنتيجة 5 / 4، والتأهل إلى المباراة النهائية للبطولة.

ومن المقرر أن يواجه إنتر ميامي بالنهائي في 27 سبتمبر/ أيلول فريق هيوستن دينامو، الذي تأهل هو الآخر لهذا الدور بالفوز على ريال سولت ليك 3 / 1.