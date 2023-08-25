أهوال الحوثيين.. قيادي حوثي يعلن البراءة من نجله والسبب..

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أعلن القيادي في جماعة الحوثي المنتحل لصفة منصب وزير الإدارة المحلية، البراءة من نجله، بعد ممارسته عمليات نصب وإحتيال خلال السنوات الماضية.
وذكرت صحيفة الثورة الخاضعة للحوثيين في عدد الأربعاء الماضي، في إعلان لها، أن علي بن علي القيسي وزير الادارة المحلية في حكومة الحوثيين غير المعترف بها دوليا، مؤكدا البراءة إلى الله من ولده "صالح" الذي وصفه بـ "الضال" .
وأشار القيسي في نداءه الموجه إلى كافة المواطنين والجهات الرسمية في كافة اراضي الجمهورية اليمنية، إلى براءته من أي عمل يقوم به من نصب واحتيال وأخذ مبالغ نقدية، محذرا من التعامل معه.
ولفت القيسي إلى أنه سبق وأن تبرأ من نجله صالح، العام الماضي، معتبرا الاعلان الجديد تجديد للبراءة السابقة بكون نجله صاحب سوابق في عمليات النصب والاحتيال مشيرا إلى أنه هرب من منزل والده ومعه سيارة نوع افجي موديل2007 لون رصاصي وبندق آلي عطفة صيني ومسدس ”كُلك”.
وطالب القيسي، الاجهزة الامنية البحث عن نجله والتحري والقاء القبض عليه، موضحا انه سبق مخاطبة الجهات الامنية لأكثر من مرة وقد مضى على هروبه سنة كاملة...