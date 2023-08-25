أفضل مكيفات الطاقة الشمسية.. تعرف عليها

الجمعة 25 أغسطس-آب 2023 الساعة 09 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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مع انتشار مكيفات الطاقة الشمسية وقلة الخبرة بها نحتاج لمن يرشدنا لمعرفة الافضل منها، وذلك ما سنقوم به في هذه المقالة.

وينتشر استعمال المكيفات العاملة بالطاقة الشمسية أساسًا في المناطق الصحراوية، أو البعيدة عن شبكة الكهرباء، أو محاولةً لتقليل قيمة فواتير الكهرباء.

حيث تعتبر المكيفات من أكثر الأجهزة الكهربائية استهلاكًا للكهرباء، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

ويمكن للطاقة الشمسية ضمان عمل هذا النوع من المكيفات خلال ساعات انقطاع الكهرباء في مصر والبلدان العربية التي تنقطع فيها الكهرباء بشكل منتظم. اسباب اللجوء الى مكيفات الطاقة الشمسية: الاستغناء عن كهرباء الشبكة أبرز أستاذ الطاقة والحراريات معاون العميد للشؤون العلمية بكلية الهندسة بجامعة ذي قار العراقية، الدكتور مشتاق إسماعيل الإبراهيمي، أن مكيفات الهواء من أكثر الأجهزة الكهربائية استهلاكًا للكهرباء، وتُعدّ سببًا رئيسًا بارتفاع قيمة الفواتير في عدد كبير من الدول. ولفت الإبراهيمي إلى أن فكرة تشغيل هذا النوع من المكيفات تقوم أساسًا على الاستغناء عن كهرباء الشبكة الوطنية، والاعتماد على الطاقة الشمسية بصورة كاملة.

طرق تشغيل مكيفات الطاقة الشمسية: وأشار إلى أن هناك عدّة طرق لتشغيل مكيفات الطاقة الشمسية، موضحًا أن الطريقة الأولى تعتمد على تشغيل المكيف مباشرةً من الكهرباء المُولدة من الألواح الشمسية.بينما تتمثل الطريقة الثانية في تشغيل المكيفات بنظام دورة التثليج الامتصاصي، باستعمال مجمع شمسي. بينما تعتمد الطريقة الثالثة على تشغيل المكيف العادي -الذي يعتمد على كهرباء الشبكة الوطنية- جزئيًا من الكهرباء المُولدة من الطاقة الشمسية، لتحسين أدائه، وتقليل قيمة فواتير الكهرباء. آلية عمل المكيفات: قال الدكتور مشتاق إسماعيل الإبراهيمي، إنه يوجد نوعان من التيار الكهربائي: التيار الكهربائي المتناوب IC current التيار الكهربائي المستمر DC current مشيرًا إلى أن المكيفات والأجهزة الكهربائية كافة تعمل بالنوع الأول IC، بينما تُنتج ألواح الطاقة الشمسية تيارًا من نوع DC، كما تُخزَّن الكهرباء في البطاريات بنظام الـDC . انواع المكيفات العاملة بالطاقة الشمسية: وتابع الإبراهيمي أن هناك 3 أنواع من المكيفات العاملة بالطاقة الشمسية، هي:

النوع الأول: يتمثل في مكيف الهواء دي سي الذي يعمل بالتيار المستمر الـDC، ويكثر استعمال هذا النوع في الأماكن البعيدة عن شبكة الكهرباء، أو النائية، أو التي ترتفع فيها تكلفة الكهرباء. وأوضح الإبراهيمي أن هذا النوع يعمل من الألواح الشمسية بصورة مباشرة، دون الحاجة إلى محول أو “إنفرتر” لتحويل الكهرباء إلى التيار المتناوب، وهنا تُربط الألواح الشمسية الكهروضوئية مباشرةً على المكيف.كما تتطلب هذه الحالة الاستعانة ببطاريات لتخزين الكهرباء لاستعمالها خلال ساعات الليل.

النوع الثاني: يتمثل في مكيفات تعمل بالتيار الكهربائي المتناوب IC ولتشغيل هذه المكيفات بالطاقة الشمسية لا بد من توافر محول لتحويل الكهرباء المُولدة من اللوح الشمسي بنظام التيار المستمر الـDC إلى تيار متناوب IC.

وأشار الإبراهيمي إلى أن هذا النوع من المكيفات يمتاز بإمكان تشغيله من كهرباء الشبكة الوطنية أو من ألواح الطاقة الشمسية على حدّ سواء. النوع الثالث: يتمثّل في المكيفات الهجينة، وهي مُصممة بحيث تعمل بالتيارين المستمر الـDC والمتناوب الـIC، وهنا يمكن الاستغناء عن المحولات، نظرًا لأن هذا النوع يمتاز بسهولة تشغيله مباشرةً من الطاقة الشمسية والبطاريات وشبكة الكهرباء الوطنية، بالتناوب، وفقًا للظروف المتاحة. عدد الألواح المطلوبة لتشغيل المكيف: سلّط الإبراهيمي الضوء على تكلفة تشغيل مكيفات الطاقة الشمسية، مشيرًا إلى أنها تتحدد وفقًا لعدد الألواح الشمسية والبطاريات المطلوبة. وأفاد الإبراهيمي بأن عدد الألواح الشمسية المطلوبة لتشغيل المكيف يعتمد على عدّة عوامل، أبرزها: سعة المكيف المُراد تشغيله، والمنطقة التي سيُشغَّل فيها، لافتًا إلى أن إنتاج توليد الكهرباء من الألواح يعتمد على شدة الإشعاع الشمسي الذي يختلف باختلاف المناطق. بالإضافة إلى نوع وقدرة الألواح التي ستُركَّب لتشغيل هذا المكيف. وأشار إلى أن قدرة الألواح الشمسية تتراوح ما بين 100 و600 واط. لافتًا إلى أنه كلما كانت قدرة الألواح أكبر كلما قل العدد.كما أبرز الإبراهيمي أن سعر الألواح الشمسية عادةً ما يُحدَّد وفقًا لسعر الواط. لافتًا إلى أنه إذا كان المطلوب توليد 1200 واط يمكن الاستعانة بـ6 ألواح شمسية بقدرة 200 واط لكل لوح أو لوحين بقدرة 600 واط.

وأوضح أن تكلفة الشراء متساوية في الحالتين، وإن كان اللوحان سيوفران في المساحة المطلوبة للتركيب. مكيفات الطاقة الشمسية الهايبرد هي إحدى أنواع مكيفات الهواء التي تعمل بالطاقة الشمسية، ونالت مكيفات الطاقة الشمسية الهجينة شعبية كبيرة في الأوانه الأخيرة، لأنها تخفض من تكلفة فاتورة الكهرباء وتساعد في ترشيد استهلاك الكهرباء، وهذه ميزة مهمة تلفت نظر الكثير.

وأكثر ما يفضلها مستخدمي مكيفات الطاقة الشمسية نوع الهجين أو الهايبرد، حيث لا تحتاج إلى بطاريات أو انفرتر لتحويل التيار، بل تحتوي على لوحة محول ومنظم داخلي يتم توصيلها بالألواح الكهروضوئية وشبكة الكهرباء مباشرة. مميزات مكيفات الطاقة الشمسية وأكثر ما يميز مكيفات الطاقة الشمسية في أنها تعمل على عدد قليل من الألواح الشمسية، فمكيف الطاقة الشمسية الهجين سعة 12000 بي تي يو يعمل على 3 ألواح شمسية قدرة الواحد 480 واط.

أفضل مكيفات الطاقة الشمسية هناك العديد من الشركات المتخصصة في تصنيع من مكيفات الطاقة الشمسية، نذكر منها: مكيفات Deye. مكيفات بيسان. مكيفات ال جي مكيفات سولو مكيفات جري مكيفات SUNFL WER.

مكيفات OLYAIR وجدير بالذكر إلى أن هناك مكيفات انفرتر يمكن تشغيلها على الطاقة الشمسية بواسطة محول شمسي، والمكيفات الهجين التي تغذي من شبكة الكهرباء والألواح الشمسية مباشرة دون الحاجة إلى أي إضافة كالانفرتر مثلاً.

بالتالي عند اعتماد الطاقة الشمسية في تشغيل المكيفات الهوائية، عليك أولاً من التأكد من نوع المكيف هل هو مكيف عادي قديم أم مكيف انفرتر موفر للطاقة؟ وعند رغبتك في شراء مكيف هوائي يفضل أن يكون من النوع المخصص لأنظمة الطاقة الشمسية الهجين المتوفر حالياً في السوق بالسعر الحصري لكل بلد (الأسعار تختلف من منطقة لأخرى). وما يميز مكيفات الطاقة الشمسية الهجين بأنها تحتاج إلى عدد قليل من الألواح الشمسية، وهذا ما يجعلها أكثر اقتصادية وعملية، لأنها تساهم في توفير كهرباء مجانية وتخفض من تكلفة الكهرباء على مدى عدة سنوات.

نتمنى ان تكون قد تعرفت على افضل مكيفات الطاقة الشمسية من خلال المعلومات الواردة في هذه المقالة.