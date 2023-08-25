قتلى وجرحى بقصف استهدف منزل مواطن جنوب تعز

الجمعة 25 أغسطس-آب 2023 الساعة 09 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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قتل وأصيب عدد من المدنيين بينهم أطفال ونساء، جراء عمليات قصف مدفعي في الريف الغربي لمحافظة تعز.

وقالت مصادر محلية إن 18 مدنيا قتلوا وأصيبوا نتيجة قصف مدفعي استهدف قرية بمديرية مقبنة غرب محافظة تعز.

وقالت مصادر محلية، إن قذيفة -لم يُعرف مصدرُها بعد- استهدفت منزل المواطن "فيصل الزهاري"، في قرية الغوشاء بعزلة الأخدوع، ما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى من أفراد الأسرة.

وحتى اللحظة لم يصدر عن السلطات في تعز أي تعليق حول الحادثة، فيما سارعت جماعة الحوثي إلى اتهام القوات الحكومية بالوقوف خلف القصف.

وبين الحين والآخر تشن جماعة هجمات على المدنيين في قرى مديرية مقبنة، تسفر عن سقوط قتلى وجرحى.