وزير الرياضة الإسباني يشكو روبياليس للمحكمة

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سيرفع وزير الدولة الإسباني للرياضة، ورئيس المجلس الأعلى للرياضة، فيكتور فرانكوس، الجمعة "على الفور" شكاوى للمحكمة الإدارية الرياضية ضد رئيس الاتحاد المحلي لكرة القدم، لويس روبياليس.
وصرح المجلس الأعلى للرياضة، في بيان "ظهورالسيد لويس روبياليس أمام الجمعية العمومية للاتحاد الإسباني لكرة القدم، يتعارض تماما مع التمثيل الذي يحمله في الرياضة الإسبانية، ومع قيم مجتمع متقدم مثل المجتمع الإسباني".
وأضاف البيان أنه سيتم رفع الشكاوى للمحكمة الإدارية الرياضية، وفي تمام ال17:00 مساء اليوم سيظهر فرانكوس أمام وسائل الإعلام، في مؤتمر صحفي بتاراجونا. وتصاعدت ردود الأفعال ضد روبياليس، بعد إعلانه رفضه الاستقالة خلال اجتماع الجمعية العمومية غير العادي للاتحاد الإسباني، اليوم الجمعة.
ومن جانبه، أعلن مهاجم ريال بيتيس، بورخا إجليسياس، عبر شبكات التواصل الاجتماعي، اتخاذه قرارا بعدم العودة للمنتخب الإسباني، عقب معرفته بقرار روبياليس بعدم تقديم استقالته.
جاء ذلك في أعقاب الواقعة المثيرة للجدل، عندما قبل روبياليس لاعبة المنتخب جينيفر إيرموسو من فمها، خلال مراسم تسليم ميداليات تتويج منتخب إسبانيا للسيدات بلقب مونديال 2023.