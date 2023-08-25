مستشفى طب وجراحة العيون بمأرب يقدم 479 الف خدمة علاجية مجانية

الجمعة 25 أغسطس-آب 2023 الساعة 06 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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قدم المستشفى التخصصي للطب وجراحة العيون بمأرب التابع لمركز الملك سلمان للأغاثة والاعمال الإنسانية اكثر من 479 الف خدمة علاجية مجانية لمرضى العيون منذ بداية تشغيله عام 2019 وحتى الان.

وقال تقرير صادر عن المستشفى خلال فعالية احتفائية، ان المستفيدين من خدمات المستشفى خلال المرحلتين بلغوا 149 الف مريضا من النازحين والمجتمع المضيف بالمحافظة والزائرين من المحافظات المجاورة.

وأكد التقرير ان المستشفى اجرى 8727 عملية جراحية مجانية لمرضى العيون لاستعادة البصر، وصرف ادوية مجانية لعدد 195 الف مستفيدا، و74 الف نظارة طبية وشمسية، فيما قدم المختبر 29 الف خدمة، والأجهزة التشخيصية 16 الف خدمة، والعيادات الخاصة 6162 خدمة.

وفي الفعالية أشاد وكيل المحافظة الدكتور عبدربه مفتاح بالدور الإنساني للمستشفى والخدمات النوعية التي يقدمها لمرضى العيون وتخفيف معاناة سكانها من النازحين والمجتمع المضيف في تكاليف السفر والعلاج، فيما كان يحرم الكثير من استعادة بصرهم بسبب افتقار المحافظة لهذه الخدمة الطبية النوعية وعدم قدرتهم على تحمل تكاليف السفر والعلاج في الداخل او الخارج.