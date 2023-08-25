الأرصاد يتوقع هطول أمطار رعدية ودرجات حرارة مرتفعة على هذه المحافظات..تفاصيل

الجمعة 25 أغسطس-آب 2023 الساعة 06 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على أجزاء من عدة محافظات، ودرجات حرارة مرتفعة في المناطق الصحراوية والساحلية خلال الـ 24 ساعة القادمة.

وقال المركز في نشرته الجوية اليوم الجمعةالموافق، إنه يتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة مصحوبة بالبرد أحياناً على أجزاء من محافظات المحويت، غرب صنعاء، ذمار، ريمة، البيضاء، الضالع، إب، تعز ومرتفعات أبين ولحج.

ومن المتوقع هطول أمطار متفرقة مصحوبة بالرعد أحياناً على أجزاء من محافظات صعدة، حجة، عمران، المحويت، شبوة، المهرة وحضرموت، وكذلك على أجزاء من السواحل الغربية والجنوبية والشرقية وسهل تهامة.

وأشار المركز إلى احتمال هبوب رياح شديدة حول أرخبيل سقطرى تتراوح سرعتها بين 15 - 30 عقدة، ورياح نشطة على أجزاء من السواحل الشرقية والجنوبية ومدخل باب المندب تتراوح سرعتها بين 10 - 25 عقدة تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج.

ولفت من المحتمل أن تشهد الصحارى والهضاب الداخلية أجواء حارة إلى شديدة الحرارة تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 38 - 42 درجة مئوية، فيما قد تشهد المناطق والسهول الساحلية وأرخبيل سقطرى أجواء حارة ورطبة تتراوح درجات الحرارة بين 34 - 38 درجة.

وحذر المركز المواطنين من التواجد في بطون الأودية وممرات السيول ومن العواصف الرعدية، والتدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب أو السحب المنخفضة. ودعا الصيادين ومرتادي البحر حول أرخبيل سقطرى والسواحل الجنوبية والشرقية ومدخل باب المندب إلى أخذ الاحتياطات اللازمة، من اضطراب البحر وارتفاع الموج. وحث على عدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة والإكثار من شرب السوائل في الصحارى والهضاب الداخلية والمناطق والسهول الساحلية .