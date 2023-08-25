الخطوط اليمنية توقع اتفاقية نهائية لشراء طائرة ايرباص ضمن اسطولها الجوي

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وقعت شركة الخطوط الجوية اليمنية، اليوم الجمعة، اتفاقية نهائية مع شركة فيلينج، لشراء طائرة من طراز إيرباص A320، في مدينة دبي بدولة الإمارات.
وعقب التوقيع، أوضح رئيس مجلس إدارة الشركة الكابتن ناصر محمود، في تصريح صحفي، أن شراء الطائرة الجديدة يأتي في إطار الخطط التطويرية لقيادة الشركة، والخاصة بتحديث وتطوير القطاع الجوي ورفد الخطوط الجوية اليمنية بأسطول من الطائرات الحديثة.
وأشار إلى أن هذه الطائرة تعد السادسة التي تنضم إلى أسطول الخطوط الجوية اليمنية، خلال الأيام القادمة، ومن الطائرات التجارية المتميزة والمناسبة للمسافات القصيرة والمتوسطة التي أنتجتها شركة ايرباص بقدرة استيعابية 150 مقعداً درجة سياحية و12 مقعداً درجة أولى