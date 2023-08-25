قطاع الحج والعمرة يعقد لقاءً موسعًا مع منشآت الحج لمناقشة جودة الخدمات

الجمعة 25 أغسطس-آب 2023 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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ترأس وكيل وزارة الأوقاف والإرشاد لقطاع الحج والعمرة الدكتور مختار بن الخضر الرباش الهيثمي،اليوم، بمكة المكرمة، لقاءً موسعًا مع المنشآت المعتمدة لتفويج الحجاج وذلك لمناقشة تحسين خدمات حجاج بلادنا لموسم حج هذا العام ١٤٤٥هجرية.

وأكد الدكتور مختار أن هذا اللقاء يأتي في ضوء توجيهات معالي وزير الأوقاف والإرشاد الشيخ محمد بن عيضة شبيبة، وضمن الاستعدادات المبكرة لتدشين موسم الحج الذي سيدشن خلال الأيام القادمة، بالإضافة إلى تقييم وتطوير مستوى الخدمات التي قدمت لحجاج بلادنا خلال موسم حج العام الماضي ١٤٤٤هجرية.

وأشار إلى أن خدمة حجاج بيت الله الحرام شرفٌ ومسؤوليةٌ، ووزارة الأوقاف والإرشاد حريصة على أن يحظى الحاج اليمني بالخدمات المتميزة من أبراج فندقية ذات مستويات عالية، ووسائل مواصلات حديثة، وخدمات إعاشة مميزة.

من جانبه أشار وكيل وزارة الأوقاف والإرشاد المساعد لقطاع الحج والعمرة، عارف البركاني، إلى ضرورة التركيز على المنافسة في جودة الخدمات وليس فقط تقديمها، والاستعداد لاختيار المساكن بمكة المكرمة والمدينة المنورة وخدمات الإعاشة ووسائل النقل وفق أفضل المعايير وفق الضوابط المقرة من قبل وزارة الأوقاف والإرشاد ووزارة الحج والعمرة السعودية. إلى ذلك حث مدير عام التنظيم والحسابات، محمد الشبيبي، منشآت الحج المعتمدة لتفويج الحجاج، بالاستفادة من الملاحظات والتجارب التي رافقت عمليات تفويج الحجاج خلال المواسم الماضية، والعمل مع الجانب الحكومي في وزارة الأوقاف والإرشاد بروح الفريق الواحد،.

مؤكدًا أن النجاح هو نجاح الجميع بل نجاح سمعة البعثة اليمنية ككل. وفي مشاركة القطاع الخاص باللقاء، أكد باسل الأصبحي رئيس الاتحاد السياحي اليمني، على أهمية السير في ضوء رؤية معالي وزير الأوقاف والإرشاد الشيخ محمد بن عيضة شبيبة بإشراك القطاع الخاص في وضع الخطط المنفذة لتفويج الحجاج، مشيرًا إلى أن النجاح الذي تحقق خلال الموسم الماضي كان انعكاس لهذا التعاون، موضحًا أن المنشآت المعتمدة قدمت صورة مشرفة وجميلة عن الحاج اليمني.

وألقيت في اللقاء مجموعة من المداخلات لأصحاب ومندوبي المنشآت المعتمدة لتفويج الحجاج، ناقشت آلية تطوير الخدمات، وجملة من الملاحظات المواكبة لعمليات الحج منذ اللحظة الأولى للإعلان حتى إتمام الحاج لمناسكه وعودته إلى أهله.

حضر اللقاء الموسع، أحمد القمادي نائب مدير عام الحج والعمرة، وملاك ومندوبي المنشآت المعتمدة لتفويج الحجاج.