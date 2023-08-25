محمد صلاح في الدوري السعودي.. تفاصيل العرض الفلكي المقدم للاعب ومدرب ليفربول يحسم الضجة

الجمعة 25 أغسطس-آب 2023 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-وكالات

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تستهدف المملكة العربية السعودية استقطاب نجم جديد لدوري روشن للمحترفين لكرة القدم، من خلال ضم نادي اتحاد جدة للمصري محمد صلاح المحترف في صفوف نادي ليفربول.

وبعد انضمام النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى النصر في يناير الماضي، ثم التحق به نجوم آخرون هذا الصيف على غرار الفرنسي كريم بنزيما، أفضل لاعب في العالم للعام الماضي، ومواطنه، نغولو كانتي، المنضمين لنادي اتحاد جدة، والبرازيلي نيمار المنضم للهلال، والجزائري رياض محرز المنتقل للأهلي، يبدو أن الدور جاء على صلاح.

وكشفت شبكة "بي إن سبورتس" الرياضية القطرية، امس الخميس، أن صلاح أبدى موافقته على الانتقال إلى نادي اتحاد جدة، مضيفة أن حسم الصفقة يتوقف على التوصل لاتفاق مع ليفربول.

تفاصيل العرض

من جانبها، كشفت شبكة "فوت ميركاتو" الفرنسية تفاصيل عرض اتحاد جدة لضم النجم المصري.

وأكدت الشبكة، نقلا عن تقارير إيطالية، أن اتحاد جدة مصمم على التعاقد مع صلاح، رغم نفي وكيله رامي عباس شائعات رحيله عن ليفربول هذا الصيف.

وأضافت أن اتحاد جدة رصد 300 مليون يورو لضم صلاح، منها 100 مليون يورو لنادي ليفربول للموافقة على رحيل نجمه المصري بينما يحصل صلاح على 200 مليون يورو خلال ثلاثة مواسم.

ونوهت الشبكة إلى أن إصرار اتحاد جدة وإيمانه بضم صلاح هذا الصيف، هو ما يفسر على الأرجح رغبته في الاستغناء عن لاعبه جوتا الذي سيغادر مكانه كلاعب إضافي ضمن الفريق السعودي.

وأوضحت أنه من غير المؤكد أن يسمح مدرب ليفربول، الألماني يورغن كلوب برحيل صلاح لاسيما وأن عقده يمتد حتى 2025.

وانتشرت أنباء مؤخرا أفادت بأن صلاح قد يترك ملعب "آنفيلد" ليحذو حذو زملائه السابقين في ليفربول، فابينيو وجوردان هندرسون وروبرتو فيرمينو، الذين انتقلوا للعب في الدوري السعودي مع لاتحاد والاتفاق والأهلي تواليا.

موقف ليفربول

الى ذلك أكد خبير سوق انتقالات لاعبي كرة القدم، الإيطالي فابريزيو رومانو، أن نادي ليفربول يرفض بيع نجمه المصري محمد صلاح لنادي اتحاد جدة السعودي.

وقال رومانو في مقطع فيديو نشره على قناته في "يوتيوب": "لقد كان ليفربول واضحا مع محمد صلاح والاتحاد: لا نية للتفاوض، فهو ليس للبيع"

وأضاف أن الاتحاد قدم عرضا فلكيا للتعاقد مع صلاح ولكن الإجابة كانت "لا" من قبل ليفربول.

وأكد الخبير الإيطالي، أن عرض الاتحاد "الفلكي" لصلاح لا يزال ساريا لإغرائه، وأضاف أن الطريقة الوحيدة لرحيل النجم المصري هذا الصيف هي أن يفرض صلاح هذه الخطوة بنفسه ويطلب مغادرة ملعب "أنفيلد".

كلوب يحسم الضجة

بدوره حسم يورجن كلوب مدرب ليفربول، موقفه تجاه الجدل المثار بشأن إمكانية انتقال محمد صلاح، نجم الريدز إلى اتحاد جدة، خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال كلوب في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة: "من الصعب التعليق على التقارير الإعلامية، لم نحصل على عرض رسمي، وإذا كان هناك عرض، ستكون الإجابة (لا)".

وأضاف المدرب الألماني البالغ 56 عاما: "صلاح ليس للبيع، فهو لاعب ليفربول، وملتزم معنا بنسبة 100%".

وانتقد كلوب ظاهرة الصفقات السعودية المدوية، هذا الصيف، قائلا: "الأمر لا يبدو رائعا، فإذا أردنا التعاقد مع لاعب من ويجان أو الدوري الألماني، سنتفاوض مع ناديه وندفع الثمن".

واستدرك مدرب الريدز: "الآن هناك مستوى آخر، وهو ليس رائعا، ولست متأكدا من إمكانية تغيير هذه الظاهرة (الصفقات السعودية المدوية)".

وأشار: "ما يصعب الأمر أيضا إغلاق باب الانتقالات في أوروبا، وبقائها مفتوحة في السعودية، إنها مشكلة كبيرة".

وختم كلوب تصريحاته: "حجم الأموال مجنونة، إنها جديدة ومليئة بالتحديات، أنا متأكد تماما من أن الفيفا يمكنه التدخل والتغيير، لكنني لست متأكدا من رغبتهم في ذلك".