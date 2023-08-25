محمد صلاح في الدوري السعودي.. تفاصيل العرض الفلكي المقدم للاعب ومدرب ليفربول يحسم الضجة انتقادات واسعة تطال مسئول محلي طالب بطرد مهاجرين أفارقة من عاصمة محافظة شبوة عاجل: وصول اللواء سلطان العرادة الى محافظة مأرب عصابة حوثية تعتدي بالضرب المبرح على صحفي وسط صنعاء في رسالة عزاء.. ماذا قال بوتين عن مقتل رئيس فاغنر وبماذا وصفه واشنطن :الأوضاع في اليمن ما زالت صعبة ومثقلة بالتحديات مكمل غذائي "خارق" يوصي به خبراء لإبطاء عملية الشيخوخة الحوثي يكشر عن أنيابه ضد يحيى الراعي وأعضاء برلمانه في صنعاء - هددهم بالتصفية ورفع الحصانة وتسريحهم وإغلاق مقرهم - تفاصيل بعد حرب الشائعات … تركيا تحسم الجدل حول استئجار جيشها ميناء الخُمس في ليبيا النصر السعودي يحسم الجدل وبشكل رسمي عن تعاقد المدافع لابورت من مانشستر سيتي
وصل اليوم الجمعة، الى مدينة مأرب نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي محافظ محافظة مأرب اللواء سلطان العرادة.
وعاد المحافظ العرادة الى مأرب قادما من العاصمة السعودية الرياض.