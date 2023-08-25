آخر الاخبار

محمد صلاح في الدوري السعودي.. تفاصيل العرض الفلكي المقدم للاعب ومدرب ليفربول يحسم الضجة انتقادات واسعة تطال مسئول محلي طالب بطرد مهاجرين أفارقة من عاصمة محافظة شبوة عاجل: وصول اللواء سلطان العرادة الى محافظة مأرب عصابة حوثية تعتدي بالضرب المبرح على صحفي وسط صنعاء في رسالة عزاء.. ماذا قال بوتين عن مقتل رئيس فاغنر وبماذا وصفه واشنطن :الأوضاع في اليمن ما زالت صعبة ومثقلة بالتحديات مكمل غذائي "خارق" يوصي به خبراء لإبطاء عملية الشيخوخة الحوثي يكشر عن أنيابه ضد يحيى الراعي وأعضاء برلمانه في صنعاء - هددهم بالتصفية ورفع الحصانة وتسريحهم وإغلاق مقرهم - تفاصيل بعد حرب الشائعات … تركيا تحسم الجدل حول استئجار جيشها ميناء الخُمس في ليبيا النصر السعودي يحسم الجدل وبشكل رسمي عن تعاقد المدافع لابورت من مانشستر سيتي

عاجل: وصول اللواء سلطان العرادة الى محافظة مأرب

الجمعة 25 أغسطس-آب 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-تغطية خاصة
عدد القراءات 1001

وصل اليوم الجمعة، الى مدينة مأرب نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي محافظ محافظة مأرب اللواء سلطان العرادة.

وعاد المحافظ العرادة الى مأرب قادما من العاصمة السعودية الرياض.

إقراء أيضاً
انتقادات واسعة تطال مسئول محلي طالب بطرد مهاجرين أفارقة من عاصمة محافظة شبوة
عصابة حوثية تعتدي بالضرب المبرح على صحفي وسط صنعاء
واشنطن :الأوضاع في اليمن ما زالت صعبة ومثقلة بالتحديات
الحوثي يكشر عن أنيابه ضد يحيى الراعي وأعضاء برلمانه في صنعاء - هددهم بالتصفية ور
قالت أن ''البرق'' يشكل تهديدا خطيرا على حياة الرعاة.. الفاو تعلن حصيلة بضحايا ال
بيان لمجلس الإنتقالي بشأن الاحتجاجات الغاضبة المنددة بتدهور الخدمات..تفاصيل
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة أخبار اليمن

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2023 مأرب برس | موقع الأخبار الأول