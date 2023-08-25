عاجل: وصول اللواء سلطان العرادة الى محافظة مأرب

الجمعة 25 أغسطس-آب 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-تغطية خاصة

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وصل اليوم الجمعة، الى مدينة مأرب نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي محافظ محافظة مأرب اللواء سلطان العرادة.

وعاد المحافظ العرادة الى مأرب قادما من العاصمة السعودية الرياض.