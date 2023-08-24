عصابة حوثية تعتدي بالضرب المبرح على صحفي وسط صنعاء

الخميس 24 أغسطس-آب 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - خاص

عدد القراءات 473

اعتدت مليشيات الحوثي مساء اليوم الخميس على أحد الصحفيين وسط العاصمة صنعاء.



وذكرت مصادر محلية لمأرب برس بأن الصحفي مجلي الصمدي مدير إذاعة صوت اليمن FM تعرض للاعتداء بالضرب المبرح من قبل عصابة حوثية بلباس مدني.



واوضحت المصادر بان العصابة الحوثية باغتت الصحفي الصمدي بالضرب اثناء مروره بالقرب من منزله بحي الصافية وذلك على خلفية انتقاداته للجماعه الانقلابية عبر كتاباته الناقدة لفسادها ونهبها لمرتبات الموظفين.

واشارت المصادر بان الاعتداء على الصحفي الصمدي نتج عنه اصابات متفرقة على جسدة نقل على اثرها الى احدى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج.

وكانت المليشيا قد أغلقت إذاعة صوت اليمن التي يديرها الصحفي مجلي الصمدي، في أواخر شهر يناير من العام 2022م، بعد اقتحام مقر الإذاعة وإغلاقها بالقوة.