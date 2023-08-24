في رسالة عزاء.. ماذا قال بوتين عن مقتل رئيس فاغنر وبماذا وصفه

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في أول تعليق له على تحطم الطائرة التي كانت تقل مؤسس مجموعة فاغنر، يفغيني بريغوجين، ومقتل جميع ركابها الـ10 في سماء موسكو، أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن تعازيه لأسر الضحايا، وأشاد ببريغوجين، ووصفه بـ “الموهوب”.
ووصف بوتين، قائد فاغنر الذي قضى في الحادثة، يفغيني بريغوجين، بأنه “رجل واجه أقداراً صعبة، وارتكب أخطاء جدية، لكنه حقق النتائج المرجوة لنفسه وللقضية المشتركة، كما كان شخصاً ورجل أعمال موهوباً”.
وأشار بوتين إلى أن بريغوجين “كان يعمل في روسيا والخارج، ولا سيما في أفريقيا، في مجالات النفط والغاز وغيره، وعندما عاد من أفريقيا قابل مسؤولين (روس)”.
كما قال: “فاغنر قدمت إسهاماً كبيراً في الحرب ضد النازية في أوكرانيا، نتذكر ذلك ولن ننساه أبدا”.
وخلال تصريحاته، أكد بوتين أن “التحقيقات جارية في ملابسات الحادثة، حيث قال: “رئيس لجنة التحقيق أبلغ عن بدء التحقيق في تحطم الطائرة التي كان على متنها بريغوجين وسنكمله حتى النهاية”.
وأمس الأربعاء، نشرت مؤسسة الطيران الفيدرالية الروسية “روس أفياتسا” قائمة بأسماء ضحايا تحطم الطائرة المدنية في مقاطعة تفير الروسية
وبحسب المؤسسة، كان على متن الطائرة “قائد مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين، ودميتري أوتكين، ويفغيني ماكاريان، وسيرغي بروبوستين، وألكسندر توتمين، وفاليري تشيكالوف، ونيكولاي ماتوسيف”.
والجدير ذكره أن بريغوجين (62 عاماً) قاد تمرداً ضد قيادات الجيش الروسي يومي 23 و24 يونيو حزيران، وهو تمرد قال عنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: إنه كان سيلقي بروسيا في هوة حرب أهلية.
وبعد إعلان مقتل قائد فاغنر يفغيني بريغوجين، تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للرئيس الروسي بوتين وهو يتكلم عن “الخيانة”.
وفي وقتٍ سابقٍ من اليوم الخميس، نقلت وكالة “رويترز” عن مسؤولين أمريكيين قولهم: إن صاروخ أرض-جو انطلق من داخل روسيا أسقط الطائرة التي كان على متنها قائد مجموعة فاغنر الروسية الخاصة، يفغيني بريغوجين، على الأرجح.
في رسالة عزاء.. ماذا قال بوتين عن مقتل رئيس فاغ