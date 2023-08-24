واشنطن :الأوضاع في اليمن ما زالت صعبة ومثقلة بالتحديات

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أكد المبعوث الأمريكي الخاص لليمن، تيم ليندركينغ، الخميس، أن الأوضاع في اليمن ما زالت صعبة ومثقلة بالتحديات.
وقال تيمو ليندركينغ في بيان صادر عن الخارجية الأمريكية، بأن الوضع في اليمن ما زال صعبًا ومثقلًا بالتحديات، مؤكدا أن المناقشات الإقليمية التي عقدها المبعوث الأمريكي دفعته إلى الاعتقاد بإمكانية حل هذا النزاع من خلال مواصلة تحديد الأولويات والتنسيق.
وأضاف "لقد قمنا باتخاذ بعض الخطوات الإيجابية ونحن ملتزمون بالاستمرار في البناء عليها وجميع اليمنيين لمعالجة المشاكل الصعبة التي لا تزال عالقة".
وأشار إلى وجود تفاؤل مع بذل الجهود الهادفة للتوصل إلى حل للنزاع في اليمن في المستقبل القريب.