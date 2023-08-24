النصر السعودي يحسم الجدل وبشكل رسمي عن تعاقد المدافع لابورت من مانشستر سيتي

الخميس 24 أغسطس-آب 2023 الساعة 07 مساءً / مأرب برس_ وكالات

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أعلن نادي النصر السعودي يوم الخميس، تعاقده مع المدافع الإسباني ايمريك لابورت من مانشستر سيتي لينضم إلى قافلة النجوم الجدد مع حامل لقب بطولة الأندية العربية في كرة القدم.

ونشر النصر فيديو في حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه لابورت (29 عاما) وهو يقول "هيا يا شباب، إنه سهل جدا، لابورت هنا".

وكان لابورت، ودع أمس الأربعاء فريقه مانشستر سيتي في رسالة على مواقع التواصل الاجتماعي، بدأها بلقطات من لحظات توقيعه عقد انضمامه إلى سيتي في يناير 2018 قادما من أتلتيك بلباو وتضمنت مشاهد من تدخلاته الدفاعية وأهدافه واحتفالاته بالألقاب، مرفقا إياها برسالة وداعية.

وقال الفرنسي الأصل "أعزائي في مانشستر سيتي، أردت اليوم أن أشارككم قصة... لقد دامت خمسة أعوام ونصف العام لا تنسى.

الكثير من الذكريات التي سأبقيها على الدوام في قلبي".

وتوجه لابورت، الفائز مع سيتي بلقب الدوري الممتاز خمس مرات والكأس المحلية مرتين وكأس الرابطة ثلاث مرات والأهم دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي قبل أن يتبعه هذا الصيف بالكأس السوبر الأوروبية، بالشكر إلى "جميع من جعل هذه الرحلة ممكنة... كان شرف لي ومن دواعي سروري أن أرتدي هذه الألوان (اللونان الأزرق والأبيض)، وآمل أن تتذكروني بطريقة جيدة..".

وتابع "أشكركم مرة أخرى على كل شيء. أتمنى لكم حظا سعيدا في المستقبل وسأتابعكم دائما يا رفاق. حتى نلتقي مجددا". وسينضم لابورت في نادي النصر إلى كوكبة من النجوم، يتقدمهم البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو، أفضل لاعب في العالم خمس مرات والقادم في يناير الماضي بصفقة ضخمة، كما تعاقد "العالمي" هذا الصيف مع أمثال المهاجم السنغالي ساديو ماني من بايرن ميونخ الألماني، لاعبي الوسط الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش من إنتر الإيطالي وصيف بطل أوروبا والإيفواري سيكو فوفانا من لنس الفرنسي، الظهير البرازيلي أليكس تيليس من مانشستر يونايتد الإنجليزي ولاعب الوسط البرتغالي أوتافيو من بورتو