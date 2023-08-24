لأول مرة في تاريخة… لاعب ونجم عربي يواجه ميسي في نهائي كأس أمريكا.. من هو

الخميس 24 أغسطس-آب 2023 الساعة 07 مساءً / مأرب برس_ وكالات

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ضرب نادي إنتر ميامي بقيادة نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، موعدا مع نادي هيوستن دينامو مع نجمه أمين باسي في نهائي كأس الولايات المتحدة المفتوحة لكرة القدم.

وحجز إنتر ميامي مقعده في النهائي بعد فوزه على سينسيناتي بشق الأنفس بركلات الترجيح 5-4 بعد التعادل 3-3 في الوقتين الأصلي والإضافي اليوم الخميس، بينما تأهل هيوستن دينامو على حساب ريال سالت ليك بالفوز عليه 3-1 بعد التمديد (1-1 في الوقت الأصلي) أمس الأربعاء.

وتعتبر كأس الولايات المتحدة المفتوحة من أقدم المسابقات الكروية في الولايات المتحدة، إذ انطلقت عام 1914 وهي مشابهة لكأس إنجلترا أو كأس إسبانيا.

ويلتقي إنتر ميامي مع هيوستن في النهائي المقرر في 27 سبتمبر المقبل.

وإن كان ميسي المنضم لإنتر ميامي هذا الصيف سيبحث عن التتويج بثاني ألقابه مع فريقه الجديد بعد فوزه قبل أيام بلقب كأس الرابطتين، فإن نادي هيوستن الذي يبرز في صفوفه النجم العربي المغربي أمين باسي سيحاول الصمود أمام رفاق النجم الأرجنتيني لانتزاع الكأس الغالية. من هو أمين باسي؟

أمين باسي ولد وترعرع في فرنسا ويحمل جنسيتها، لكنه يمثل منتخب المغرب موطن والده، ويبلغ من العمر 25 عاما ويفضل اللعب في مركز خط الوسط الهجومي.

وبدأ أمين باسي مسيرته الاحترافية في فرنسا مع نادي نانسي الذي دافع عن ألوانه بين العامين 2017 و2021، قبل أن يخوض تجربتين قصيرتين مع متز في فرنسا وبرانسلي في إنجلترا.

وخلال فترة الانتقالات الشتوية لهذا العام، انضم أمين باسي لنادي هيوستن وخاض معه حتى الآن 19 مباراة سجل خلالها ثمانية أهداف.

وخاض أمين باسي مباراة واحدة فقط مع منتخب المغرب تحت 21 عاما وكانت في العام 2017. وحسب موقع "transfermarkt" المختص في احتساب القيمة السوقية للاعبي كرة القدم، فإن قيمة أمين باسي تبلغ 2.5 مليون يورو