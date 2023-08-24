تعرف على تعديل بسيط في إعدادات آيفون يسرّع شحن هاتفك نحو 4 مرات

الخميس 24 أغسطس-آب 2023 الساعة 06 مساءً / مأرب برس_ وكالات

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قد يستغرق الأمر ما يصل إلى أربع ساعات لشحن هاتف "آيفون" من صفر إلى 100%.

وبالنظر إلى مدى إدماننا على هواتفنا، فإن تلك الساعات القليلة يمكن أن تبدو وكأنها عمر بأكمله.

ولكن خبراء التكنولوجيا رفعوا النقاب، بما في ذلك Verizon، عن اختراق بسيط من شأنه أن يعمل على تشغيل هاتفك الذكي بشكل أسرع أربع مرات ويمكن أن يصل شحن البطارية إلى 90% خلال ساعة ونصف فقط.

تكمن الحيلة في الإعدادات - فقط قم بالتبديل إلى وضع الطائرة عند الشحن.

عندما يكون هاتفك في وضع الطائرة، فإنه يتوقف عن استخدام ميزات الشبكة الخلوية والبلوتوث والراديو والواي فاي، التي تستنزف البطارية باستمرار في الخلفية.

ويتم تعطيل جميع بروتوكولات الاتصال اللاسلكي بمجرد تشغيل وضع الطائرة، وهو أمر مطلوب من الركاب في أثناء وجودهم على متن الطائرات.

وبالنسبة لمستخدمي iOS، يوجد وضع الطائرة في القائمة الرئيسية لتطبيق الإعدادات. إقرأ المزيد آبل إذا كان "آيفون" الخاص بك في هذه القائمة .. فقد ترغب بالتفكير في بيعه هذا الشهر! بمجرد فتح الإعدادات، ستكون الميزة مرئية في الأعلى.

وبمجرد تنشيط وضع الطائرة، قم بالتمرير لأسفل إلى البطارية في الإعدادات وبتشغيل وضع البطارية المنخفضة، ما سيؤدي أيضا إلى زيادة سرعة الشحن.

ومن المقرر أن تطلق شركة آبل هاتف "آيفون 15" الجديد الشهر المقبل، والذي يُشاع أنه يدعم سرعات شحن تصل إلى 35 واط – أسرع بكثير من سابقه، "آيفون 14"، الذي تبلغ سرعة شحنه 20 واط فقط.

وهذا يعني أن الهاتف الذكي القادم يمكن شحنه من صفر إلى 100% خلال ساعة واحدة فقط، ما يوفر وقتا ثمينا للمستخدمين إذا كانوا في عجلة من أمرهم.

تم الكشف عن الأخبار بواسطة 9to5Mac، نقلا عن "مصادر صناعية"، على الرغم من أن من غير الواضح ما إذا كانت جميع طرازات "آيفون 15" ستدعم الشحن بقوة 35 واط.

وتشير 35 واط إلى مقدار الطاقة التي يتم توصيلها إلى بطارية الهاتف - ولكن إذا كان الهاتف لا يدعم معدل الشحن، فلن يتمكن من الشحن بشكل أسرع وسيهدر الطاقة