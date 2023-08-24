قالت أن ''البرق'' يشكل تهديدا خطيرا على حياة الرعاة.. الفاو تعلن حصيلة بضحايا الصواعق الرعدية في اليمن خلال شهر فقط

الخميس 24 أغسطس-آب 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (FAO) إن 45 شخصا لقوا حتفهم جراء الصواعق الرعدية في عدد من المحافظة اليمنية خلال شهر يوليو الماضي.

وأوضحت المنظمة الأممية أن "أمطار شهر يوليو، تميزت بعواصف رعدية نشطة ونشاط برق متواصل أودت بحياة 45 شخصاً وعدة من الماشية في جميع أنحاء اليمن".

وأضافت في تقرير لها: "لا يزال البرق يشكل تهديداً خطير للرعاة في معظم أنحاء اليمن"، مشيرة الى أنه "نظراً لبعض نشاط هطول الأمطار من المتوقع أن يتكاثر الجراد الصحراوي بالقرب من هضبة ووادي حضرموت، حيث يحدث الفقس للحوريات".

ووفق المنظمة فإن "توقعات الطقس تشير إلى استمرار هطول الأمطار بكميات تراكمية تزيد عن 100 ملم خاصة على المرتفعات. ومن المتوقع أن تشهد بقية البلاد هطول أمطار قليلة أو معدومة". كما "تشير التوقعات والرصد إلى عدم توقع تأثير أي نشاط استوائي على السواحل اليمنية".

ونصحت المنظمة الأممية "بالحد من التعرض لموجة الحر، خاصة في عدن حيث يؤدي الانقطاع الشديد للتيار الكهربائي إلى زيادة المعاناة من الحر".