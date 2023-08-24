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النصر السعودي في المجموعة الخامسة.. تعرف على نتائج قرعة دور المجموعات من دوري أبطال آسيا

الخميس 24 أغسطس-آب 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-تغطية خاصة
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قرعة دوري ابطال اسيا القسم الشرقي والغربي

- تبدأ البطولة 18 سبتمبر 

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