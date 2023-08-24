كيف أظهرت أولى المناظرات الرئاسية عمق الانقسام بالحزب الجمهوري

الخميس 24 أغسطس-آب 2023 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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خلال أولى المناظرات الانتخابية الرئاسية الأميركية لعام 2024، اليوم الخميس، بدت الانقسامات العميقة داخل الحزب الجمهوري واضحة للغاية.

وانقسم المرشحون الجمهوريون خلال مناظرتهم الأولى حول دعم الرئيس السابق دونالد ترمب في حال إدانته، إذ أكد المرشح آسا هاتشينسون أنه لن يدعم ترمب إذا تمت إدانته.

كما انقسم المرشحون حول زيادة الدعم لأوكرانيا في حربها ضد روسيا، إذ اعتبرت المرشحة نيكي هيلي أن أوكرانيا هي خط الدفاع الأول لأميركا وهزيمتها تعني انتصار الصين.

من جهته، قال المرشح الجمهوري للرئاسة الأميركية لعام 2024 مايك بنس إنه أكثر المرشحين استعدادا لهذا السباق الرئاسي، مؤكدا العمل على خفض الديون وإعادة البلاد إلى مسار التطور والازدهار.

وقال المرشح الجمهوري رون ديسانتس، خلال أولى المناظرات الانتخابية، إن الولايات المتحدة تمر بحالة انحطاط كبرى وعليه إيقافها، كما توعد ديسانتس بأنه سوف يعمل على فتح كافة مجالات الإنتاج وعلى تعزيز سياسة إنتاج النفط.

وكانت المفاجأة هو أن المرشح الوحيد الذي يجسد روح الرئيس السابق ترمب، سواء من حيث الأسلوب أو الجوهر، هو الذي لم يعمل قط في الحكومة، وهو رجل الأعمال فيفيك راماسوامي البالغ من العمر 38 عامًا.

وجهات نظر ترمب الانعزالية، بل قام بمحاكاة أسلوب ملاكمة الرئيس السابق مع الاستعداد للهجوم واستيعاب ضربات المعارضين المتعددين.

وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز" كان من المستحيل الفوز في مناظرة لا يشارك فيها المرشح الأوفر حظا ترمب، لكن بعض المرشحين قد يخسرون إذا لم يتألقوا بالقدر الكافي.

وتحولت المناظرة إلى حالة من الفوضى عندما طُلب من المرشحين مناقشة تغير المناخ ولم يرفع أي من المرشحين يده عندما سُئل عما إذا كان يعتقد أن البشرية تساهم في هذه المعضلة