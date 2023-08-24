لابورت يوقع عقد انتقاله للنصر السعودي

الخميس 24 أغسطس-آب 2023 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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حصل نادي النصر السعودي، مساء الأربعاء، على توقيع المدافع الإسباني إيميرك لابورت، لاعب مانشستر سيتي، لضمه خلال الانتقالات الصيفية الحالية. وقال الصحفي سانتي أونا، المتخصص في سوق انتقالات اللاعبين، عبر حسابه الشخصي على "تويتر": "وقع إيمريك لابورت عقده مع النصر.. العقد حتى يونيو/حزيران 2026".

وكتب فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين والمدربين، على حسابه بـ"تويتر": "أكمل إيمريك لابورت الفحوصات الطبية، في دبي، كلاعب جديد في النصر، اليوم الأربعاء". وأضاف: "سافر لابورت الآن إلى الرياض، بعدما اتفقت كل الأطراف على عقد لمدة ثلاث سنوات، كما تم التوقيع على كل المستندات".

ويسعى النصر إلى تدعيم منطقة قلب الدفاع، قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفة، بعد بدايته المتعثرة في منافسات دوري روشن السعودي. وسقط بطل كأس الملك سلمان للأندية الأبطال، في فخ الخسارة خلال أول جولتين من الدوري السعودي للمحترفين أمام الاتفاق بنتيجة 2-1 والتعاون بنتيجة 2-0