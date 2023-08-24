لابورت يوقع عقد انتقاله للنصر السعودي بيان لمجلس الإنتقالي بشأن الاحتجاجات الغاضبة المنددة بتدهور الخدمات..تفاصيل وفاة مزارع كبير السن في سجون مليشيا الحوثي بالحديدة..تفاصيل الحكم بإعدام أربعة أشخاص بعد إدانتهم بقتل مواطنين اثنين في حضرموت تسرب نفطي جديد في هذه المحافظة اليمنية..تفاصيل تقرير أممي: وفاة 45 يمني نتيجة الصواعق الرعدية في يوليو الماضي مليشيا الحوثي تحتجز مئات الشاحنات محملة بالقمح بعد خروجها من ميناء الصليف بالحديدة تحذير عالي الخطورة للأمن السيبراني من جوجل كروم خسائر فادحة لمنتجي الألبان في الحديدة ومصدر محلي يكشف السبب.. استشهاد إثنين مواطنين بانفجار عبوة ناسفة حوثية في الدريهمي محافظة الحديدة
حصل نادي النصر السعودي، مساء الأربعاء، على توقيع المدافع الإسباني إيميرك لابورت، لاعب مانشستر سيتي، لضمه خلال الانتقالات الصيفية الحالية. وقال الصحفي سانتي أونا، المتخصص في سوق انتقالات اللاعبين، عبر حسابه الشخصي على "تويتر": "وقع إيمريك لابورت عقده مع النصر.. العقد حتى يونيو/حزيران 2026".
وكتب فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين والمدربين، على حسابه بـ"تويتر": "أكمل إيمريك لابورت الفحوصات الطبية، في دبي، كلاعب جديد في النصر، اليوم الأربعاء". وأضاف: "سافر لابورت الآن إلى الرياض، بعدما اتفقت كل الأطراف على عقد لمدة ثلاث سنوات، كما تم التوقيع على كل المستندات".
ويسعى النصر إلى تدعيم منطقة قلب الدفاع، قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفة، بعد بدايته المتعثرة في منافسات دوري روشن السعودي. وسقط بطل كأس الملك سلمان للأندية الأبطال، في فخ الخسارة خلال أول جولتين من الدوري السعودي للمحترفين أمام الاتفاق بنتيجة 2-1 والتعاون بنتيجة 2-0