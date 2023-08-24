بيان لمجلس الإنتقالي بشأن الاحتجاجات الغاضبة المنددة بتدهور الخدمات..تفاصيل

الخميس 24 أغسطس-آب 2023 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

عدد القراءات 257

مع استمرار الاحتجاجات الغاضبة المنددة بتدهور الخدمات الاساسية في العاصمة المؤقتة عدن جنوب اليمن ردت مليشيا الانتقالي بفشلها متهمة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا بأنها السبب في مايحصل في حين تناست انها السبب في اعاقة الحكومة ومؤسسات الدولة وعرقلة تقديم الخدمات بمبررات ودوافع خاصة ومنعها من الاستقرار انتج مثل هذه المأساة وفشل في تحقيق اي شي للناس غير الشعارات المستهلكة.

واليوم الأربعاء الموافق 23/ أغسطس آب قالت مليشيا الإنتقالي ، الأربعاء، إن الحكومة اليمنية تمارس سياسة التجويع وتدير الملف الاقتصادي من خلال "حرب الخدمات". جاء ذلك خلال اجتماع لما يسمى بـ "الأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي"، في العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد بيان صادر عن مليشيا الانتقالي، وقوفها إلى "جانب شعب الجنوب وحقوقه في التعبير السلمي ضد سياسة التجويع التي تمارسه الحكومة وطريقة إدارتها للملف الاقتصادي من خلال حرب الخدمات".

وحذرت مليشيا الإنتقالي "الحكومة من آثار سياستها الفاشلة في إدارة مختلف الأزمات الاقتصادية والخدمية وأهمها ملف الكهرباء والمياه ودفع رواتب موظفي القطاع العام" وفق إعلام الإنتقالي الجنوبي.

وطالبت مليشيا الإنتقالي، الحكومة بـ "تحمل مسؤوليتها القانونية والأخلاقية تجاه ما يعانيه المواطنون "وعدم خلق الأزمات عدن وبقية المحافظات الخاضعة للحكومة الشرعية.

وتتواصل معاناة الناس في عدن من انقطاع الكهرباء الذي يصل أحيانا الى عشرين ساعة في اليوم، في ظل ارتفاع قياسي وغير مسبوق في درجة الحرارة في هذا الصيف، ويتسبب هذا الامر بمعاناة كبيرة وقاسية على الاهالي في المدينة ورغم طول المأساة لا يبدو ان هناك من يكترث لما يعانيه سكان المدينة التي لا تستحق كل تلك المأساة..

وخلال الأيام الماضية، شهدت مدينة عدن إحتجاجات شعبية غاضبة تنديدا بتدهور الخدمات وفي مقدمتها الكهرباء، في الوقت الذي سقط جرحى في صفوف المتظاهرين بنيران مليشيا الإنتقالي التي تحكم قبضتها على العاصمة المؤقتة عدن.